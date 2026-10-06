Ministro do Quênia pede para população ‘não entrar em pânico’ após 1º caso de ebola vindo do Congo no país
Cidadão queniano viveu durante sete anos na República Democrática do Congo e morreu após chegar a Nairóbi, onde foi diagnosticado com a doença
O Quênia confirmou nesta terça-feira, 6, seu primeiro caso de Ebola. O paciente, um cidadão queniano que havia vivido durante sete anos na República Democrática do Congo (RDC), morreu após chegar a Nairóbi, capital do Quênia, onde foi diagnosticado com a doença.
O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Aden Duale. Segundo ele, o homem estava doente havia cerca de um mês quando deixou a RDC. Primeiro, viajou por terra até Kampala, capital de Uganda. De lá, embarcou em um voo com destino a Nairóbi, onde chegou no sábado, 3 de outubro.
Após desembarcar no aeroporto internacional Jomo Kenyatta, o paciente passou pela triagem sanitária e pela imigração. Em seguida, foi levado por familiares e um amigo diretamente ao Nairobi Hospital.
Ele apresentava sintomas como febre, calafrios e sangramento sob a pele e foi colocado em isolamento. Morreu na noite de segunda-feira, 5.
Autoridades rastreiam contatos
O governo queniano identificou inicialmente 28 pessoas que tiveram contato com o paciente, entre familiares e profissionais de saúde. As autoridades também procuram outros 23 passageiros e quatro tripulantes que estavam no voo entre Uganda e Nairóbi.
Segundo o Ministério da Saúde, os contatos serão acompanhados durante o período de monitoramento. A pasta afirma que o país mantém elevado nível de preparação para responder ao Ebola desde o início do surto regional.
O diretor-geral da Saúde do Quênia, Patrick Amoth, afirmou que o paciente pode ter passado pela triagem no aeroporto sem ser identificado porque os medicamentos que vinha tomando teriam reduzido ou mascarado os sintomas naquele momento.
Apesar da confirmação do primeiro caso no país, Duale pediu tranquilidade à população e afirmou que as estruturas necessárias para conter a doença estão funcionando. “Não entrem em pânico”, disse ele, em coletiva de imprensa.
O governo queniano já havia reforçado a vigilância em fronteiras, a capacidade de diagnóstico e os mecanismos de isolamento diante da epidemia na região. O Ministério da Saúde informou anteriormente que vinha ampliando a preparação justamente devido ao intenso deslocamento de pessoas entre Quênia, Uganda e a RDC.
O caso queniano está ligado ao surto de Ebola que atinge o leste da RDC. A epidemia é provocada pela variante Bundibugyo, uma forma rara do vírus.
Mais de 8 mil casos e mais de 4 mil mortes já foram registrados na RDC desde o início do surto, segundo dados divulgados nesta terça-feira. Uganda também registrou casos no decorrer do ano, mas foi declarado livre da doença em agosto.
O Ebola é transmitido principalmente pelo contato direto com sangue e outros fluidos corporais de pessoas infectadas, inclusive após a morte. Entre os sintomas estão febre, vômitos e diarreia; nos quadros graves, podem ocorrer hemorragias.