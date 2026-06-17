Quem usa Mounjaro ou Ozempic pode engravidar? A resposta de um novo estudo

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Planejar a gravidez é crucial, especialmente para mulheres usando medicamentos como Ozempic e Mounjaro. O texto detalha a importância de consultas pré-concepcionais, revisão de medicamentos e os riscos de engravidar “de surpresa”. Entenda quando suspender GLP-1s, a eficácia da contracepção e o que fazer em caso de gravidez inesperada, sem pânico.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Planejamento familiar é fundamental para qualquer mulher no século 21. Não se trata apenas de decidir se quer ter filhos, quando e em que circunstâncias. Trata-se também de preparar o corpo, revisar a saúde, entender riscos individuais e ajustar tratamentos antes de suspender o método contraceptivo.

Em uma época em que mulheres usam medicamentos para diabetes, obesidade, hipertensão, ansiedade, depressão, epilepsia, acne, doenças autoimunes e tantas outras condições, engravidar “de surpresa” pode criar dúvidas e angústias evitáveis. Por isso, planejamento é tudo.

Antes de tentar engravidar, o ideal é marcar uma consulta com o ginecologista ou obstetra, mas não só com ele.

Também vale conversar com o médico clínico, endocrinologista ou especialista que acompanha condições crônicas. É nesse momento que entram exames de rotina, atualização de vacinas, avaliação de peso, pressão arterial, glicemia, função da tireoide, saúde renal, uso de álcool, tabaco e outros fatores que interferem na gestação.

Outro ponto central: saber quais remédios precisam ser suspensos, trocados ou mantidos antes de parar o anticoncepcional. Alguns medicamentos podem exigir semanas ou meses de intervalo antes da concepção. Outros não devem ser interrompidos sem substituição, porque a própria doença mal controlada pode ser mais perigosa para a mãe e o bebê do que o tratamento.

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É justamente nesse cenário que entram os medicamentos como semaglutida e tirzepatida — princípios ativos associados a nomes comerciais como Ozempic, Wegovy e Mounjaro. Eles têm ganhado enorme espaço no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade.

E, com o aumento do uso entre mulheres em idade fértil, cresceu também uma pergunta nos consultórios: quem usa Mounjaro ou Ozempic pode engravidar? A resposta mais segura é: pode engravidar, mas não deve planejar uma gravidez enquanto estiver usando esses medicamentos sem orientação médica.

As bulas e recomendações atuais indicam que remédios à base de GLP-1 não são indicados durante a gestação, principalmente porque ainda faltam dados robustos de segurança em humanos. Para a semaglutida, a orientação é suspender pelo menos dois meses antes de uma gravidez planejada, devido ao tempo que a substância leva para sair do organismo.

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No caso da tirzepatida, presente no Mounjaro, há ainda um detalhe prático importante: ela pode reduzir a eficácia de anticoncepcionais orais em alguns momentos do tratamento, especialmente após o início ou aumento de dose. Por isso, a mulher deve discutir com seu médico a necessidade de método contraceptivo adicional ou alternativa não oral.

Mas e se a mulher estava usando Ozempic, Wegovy, Mounjaro ou outro GLP-1 e descobriu que está grávida?

A primeira recomendação é não entrar em pânico. Uma análise recente publicada no periódico Annals of Internal Medicine avaliou 3.572 gestações de mulheres que usaram medicamentos GLP-1 antes da concepção, incluindo 1.467 mulheres com diabetes tipo 2. O estudo comparou quem continuou usando a medicação no início do primeiro trimestre com quem interrompeu o tratamento após engravidar.

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Os resultados não mostraram aumento estatisticamente significativo de desfechos graves, como não nascimento vivo, crescimento fetal alterado ou malformações congênitas importantes, entre as mulheres expostas aos GLP-1 no comecinho da gravidez. O risco de não nascimento vivo foi de 29,7% no grupo que continuou a medicação e de 27,1% entre as que pararam, diferença considerada sem significância estatística.

Isso é uma notícia tranquilizadora para quem teve uma exposição acidental antes de saber da gestação. Ainda assim, não significa sinal verde para usar esses remédios durante a gravidez. Os próprios pesquisadores ressaltam que as evidências ainda são limitadas, especialmente para eventos raros. Portanto, o estudo ajuda a reduzir o susto, mas não elimina a necessidade de cautela.

Ao descobrir a gravidez, a mulher deve avisar imediatamente o médico que prescreveu o GLP-1 e o obstetra. A conduta costuma envolver a suspensão do medicamento e a troca por estratégias mais conhecidas na gestação, se houver diabetes, obesidade ou outra condição metabólica envolvida. No diabetes, por exemplo, controlar bem a glicose continua sendo prioridade, pois a hiperglicemia mal controlada aumenta riscos para mãe e bebê.

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Também é importante lembrar que o emagrecimento promovido pelos GLP-1 pode melhorar a ovulação em algumas mulheres, especialmente naquelas com obesidade ou síndrome dos ovários policísticos. Isso pode aumentar a chance de gravidez — inclusive não planejada. Daí a importância de discutir contracepção antes de iniciar o tratamento, e não apenas depois que o teste dá positivo.

Assim, Mounjaro, Ozempic e outros análogos de GLP-1 exigem conversa franca sobre fertilidade e contracepção. Quem não quer engravidar precisa de um método seguro. Quem deseja engravidar precisa planejar a suspensão com antecedência. E quem descobriu a gravidez usando esses remédios deve procurar atendimento, sem culpa e sem desespero.

Planejamento familiar não é luxo. É cuidado, autonomia e prevenção. No século 21, toda mulher tem o direito de saber quais exames fazer, quais remédios tomar ou não e qual caminho seguir antes de transformar o desejo de engravidar em uma maternidade segura.