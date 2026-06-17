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Saúde

Quem usa Mounjaro ou Ozempic pode engravidar? A resposta de um novo estudo

Análise traz alívio sobre preocupações, mas planejamento antes da gravidez segue essencial

Por Carlos Eduardo Barra Couri Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 07h00 | Atualizado em 17 jun 2026, 10h31
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Canetas antes e durante a gestação: já existem recomendações em bula (Foto: GI/Getty Images)
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Quem usa Mounjaro ou Ozempic pode engravidar? A resposta de um novo estudo Priorize VEJA no Google

Planejamento familiar é fundamental para qualquer mulher no século 21. Não se trata apenas de decidir se quer ter filhos, quando e em que circunstâncias. Trata-se também de preparar o corpo, revisar a saúde, entender riscos individuais e ajustar tratamentos antes de suspender o método contraceptivo.

Em uma época em que mulheres usam medicamentos para diabetes, obesidade, hipertensão, ansiedade, depressão, epilepsia, acne, doenças autoimunes e tantas outras condições, engravidar “de surpresa” pode criar dúvidas e angústias evitáveis. Por isso, planejamento é tudo.

Antes de tentar engravidar, o ideal é marcar uma consulta com o ginecologista ou obstetra, mas não só com ele.

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Também vale conversar com o médico clínico, endocrinologista ou especialista que acompanha condições crônicas. É nesse momento que entram exames de rotina, atualização de vacinas, avaliação de peso, pressão arterial, glicemia, função da tireoide, saúde renal, uso de álcool, tabaco e outros fatores que interferem na gestação.

Outro ponto central: saber quais remédios precisam ser suspensos, trocados ou mantidos antes de parar o anticoncepcional. Alguns medicamentos podem exigir semanas ou meses de intervalo antes da concepção. Outros não devem ser interrompidos sem substituição, porque a própria doença mal controlada pode ser mais perigosa para a mãe e o bebê do que o tratamento.

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É justamente nesse cenário que entram os medicamentos como semaglutida e tirzepatida — princípios ativos associados a nomes comerciais como Ozempic, Wegovy e Mounjaro. Eles têm ganhado enorme espaço no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade.

E, com o aumento do uso entre mulheres em idade fértil, cresceu também uma pergunta nos consultórios: quem usa Mounjaro ou Ozempic pode engravidar? A resposta mais segura é: pode engravidar, mas não deve planejar uma gravidez enquanto estiver usando esses medicamentos sem orientação médica.

As bulas e recomendações atuais indicam que remédios à base de GLP-1 não são indicados durante a gestação, principalmente porque ainda faltam dados robustos de segurança em humanos. Para a semaglutida, a orientação é suspender pelo menos dois meses antes de uma gravidez planejada, devido ao tempo que a substância leva para sair do organismo.

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No caso da tirzepatida, presente no Mounjaro, há ainda um detalhe prático importante: ela pode reduzir a eficácia de anticoncepcionais orais em alguns momentos do tratamento, especialmente após o início ou aumento de dose. Por isso, a mulher deve discutir com seu médico a necessidade de método contraceptivo adicional ou alternativa não oral.

Mas e se a mulher estava usando Ozempic, Wegovy, Mounjaro ou outro GLP-1 e descobriu que está grávida?

A primeira recomendação é não entrar em pânico. Uma análise recente publicada no periódico Annals of Internal Medicine avaliou 3.572 gestações de mulheres que usaram medicamentos GLP-1 antes da concepção, incluindo 1.467 mulheres com diabetes tipo 2. O estudo comparou quem continuou usando a medicação no início do primeiro trimestre com quem interrompeu o tratamento após engravidar.

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Os resultados não mostraram aumento estatisticamente significativo de desfechos graves, como não nascimento vivo, crescimento fetal alterado ou malformações congênitas importantes, entre as mulheres expostas aos GLP-1 no comecinho da gravidez. O risco de não nascimento vivo foi de 29,7% no grupo que continuou a medicação e de 27,1% entre as que pararam, diferença considerada sem significância estatística.

Isso é uma notícia tranquilizadora para quem teve uma exposição acidental antes de saber da gestação. Ainda assim, não significa sinal verde para usar esses remédios durante a gravidez. Os próprios pesquisadores ressaltam que as evidências ainda são limitadas, especialmente para eventos raros. Portanto, o estudo ajuda a reduzir o susto, mas não elimina a necessidade de cautela.

Ao descobrir a gravidez, a mulher deve avisar imediatamente o médico que prescreveu o GLP-1 e o obstetra. A conduta costuma envolver a suspensão do medicamento e a troca por estratégias mais conhecidas na gestação, se houver diabetes, obesidade ou outra condição metabólica envolvida. No diabetes, por exemplo, controlar bem a glicose continua sendo prioridade, pois a hiperglicemia mal controlada aumenta riscos para mãe e bebê.

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Também é importante lembrar que o emagrecimento promovido pelos GLP-1 pode melhorar a ovulação em algumas mulheres, especialmente naquelas com obesidade ou síndrome dos ovários policísticos. Isso pode aumentar a chance de gravidez — inclusive não planejada. Daí a importância de discutir contracepção antes de iniciar o tratamento, e não apenas depois que o teste dá positivo.

Assim, Mounjaro, Ozempic e outros análogos de GLP-1 exigem conversa franca sobre fertilidade e contracepção. Quem não quer engravidar precisa de um método seguro. Quem deseja engravidar precisa planejar a suspensão com antecedência. E quem descobriu a gravidez usando esses remédios deve procurar atendimento, sem culpa e sem desespero.

Planejamento familiar não é luxo. É cuidado, autonomia e prevenção. No século 21, toda mulher tem o direito de saber quais exames fazer, quais remédios tomar ou não e qual caminho seguir antes de transformar o desejo de engravidar em uma maternidade segura.

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