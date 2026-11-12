🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Saúde

Quem nunca recebeu nenhuma dose da vacina contra a covid-19 ainda pode se imunizar?

Entenda as recomendações atuais de vacinação e o nível de proteção contra a variante XFG, que circula no país

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 11h47 | Atualizado em 12 nov 2026, 12h10
Mãos com luvas brancas aplicam uma injeção no braço de uma pessoa com pele morena, com a agulha da seringa visível na pele
Em março de 2023, 88,2% dos brasileiros com cinco anos ou mais haviam recebido pelo menos duas doses de um imunizante contra a covid-19, segundo o Ministério da Saúde (Reprodução/Getty Images)
Continua após publicidade
Quem nunca recebeu nenhuma dose da vacina contra a covid-19 ainda pode se imunizar? Priorize VEJA no Google

A campanha de vacinação contra a covid-19 começou no Brasil em 17 de janeiro de 2021, quando a enfermeira Mônica Calazans recebeu a primeira dose da CoronaVac, em São Paulo. Desde então, a imunização avançou em todo o país, com a aplicação de milhões de doses e a inclusão de diferentes faixas etárias e grupos populacionais na estratégia de proteção contra a doença.

Em março de 2023, por exemplo, 88,2% dos brasileiros com cinco anos ou mais haviam recebido pelo menos duas doses de um imunizante contra a covid, segundo levantamento do Ministério da Saúde. Parte da população, porém, nunca recebeu nenhuma dose e pode ter dúvidas sobre a possibilidade de iniciar o esquema vacinal em meio à alta de casos da infecção em algumas regiões do país.

Atualmente, a estratégia do Programa Nacional de Imunizações está centrada na proteção de grupos que têm maior risco de desenvolver formas graves da doença. Para cada um deles, há recomendações específicas de vacinação:

  • Crianças de 6 meses a menores de 5 anos: três doses
  • Gestantes: uma dose em cada gravidez
  • Idosos: uma dose a cada seis meses
  • Pessoas imunocomprometidas, que vivem com deficiência permanente ou com comorbidades: uma dose por ano

O Ministério da Saúde também considera como “grupo especial” a população geral de 5 a 59 anos de idade sem vacinação prévia. Nesses casos, informa documento da pasta, o esquema é de apenas uma dose.

Siga
Continua após a publicidade

“Aquelas pessoas que eventualmente nunca se vacinaram até hoje contra a covid podem receber uma dose da vacina em qualquer unidade de saúde”, reforça a infectologista Raquel Stucchi, diretora da Sociedade Paulista de Infectologia (SPI).

Portanto, quem nunca recebeu o imunizante ainda pode iniciar a vacinação gratuitamente pelo SUS. A recomendação é procurar uma unidade de saúde para verificar a disponibilidade da vacina e receber orientação sobre a dose indicada. A imunização continua sendo uma das principais ferramentas para prevenir complicações, hospitalizações e mortes associadas à doença.

Continua após a publicidade

Vacina continua eficaz contra as novas variantes?

A vacina oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é segura e eficaz, mesmo em meio às novas variantes do coronavírus.

A variante XFG, também conhecida como Stratus, predominou entre as linhagens do Sars-CoV-2 identificadas no Brasil neste ano. Descendente da Ômicron, ela correspondeu a cerca de 90% das amostras analisadas pela vigilância genômica do Ministério da Saúde, segundo boletim epidemiológico.

Até o momento, não há evidências de que ela provoque casos mais graves da doença, maior taxa de hospitalização ou aumento de óbitos.

Continua após a publicidade

Segundo Melissa Palmieri, vice-presidente da Regional São Paulo da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm-SP), a XFG apresenta “mutações de escape imunológico parcial“, mas os dados mostram uma redução modesta na resposta imunológica. “Não vai comprometer a eficácia dos imunizantes contra os desfechos mais graves, como internações, complicações de vias aéreas inferiores e mortes”, explica a médica sanitarista.

A variante é classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma Variante Sob Monitoramento (VUM), categoria que inclui linhagens do vírus com alterações genéticas que podem modificar suas características, mas cujos impactos ainda não são completamente conhecidos.

Continua após a publicidade

Palmieri explica que a formulação atualizada das vacinas utilizadas no SUS mantém “relevante atividade cruzada e proteção robusta de memória celular contra a XFG e outras cepas em circulação do país”.

A médica acrescenta que toda estratégia de vacinação está suscetível a ajustes, dependendo do perfil das variantes do vírus, queda acentuada da imunidade populacional e atualização anual das cepas. Mas, no momento, a recomendação é vacinar a população conforme o calendário vigente.

Continua após a publicidade

O boletim do Ministério da Saúde aponta que, apesar da alta de infecções, os casos graves de covid-19 “permanecem baixos” no país. Segundo o documento, há “leve sinal de aumento dos casos graves” em Mato Grosso, no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Santa Catarina, embora a incidência permaneça baixa nessas localidades.

“A principal forma de prevenção contra a covid-19 é a vacinação, oferecida gratuitamente pelo SUS”, reforçou a pasta, em nota. Segundo o órgão, mais de 7,4 milhões de doses foram aplicadas neste ano no país.

Publicidade
TAGS:
Coronavírus
Covid-19
Ministério da Saúde
Vacina
Vacinação
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).