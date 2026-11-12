Quem nunca recebeu nenhuma dose da vacina contra a covid-19 ainda pode se imunizar?

A campanha de vacinação contra a covid-19 começou no Brasil em 17 de janeiro de 2021, quando a enfermeira Mônica Calazans recebeu a primeira dose da CoronaVac, em São Paulo. Desde então, a imunização avançou em todo o país, com a aplicação de milhões de doses e a inclusão de diferentes faixas etárias e grupos populacionais na estratégia de proteção contra a doença.

Em março de 2023, por exemplo, 88,2% dos brasileiros com cinco anos ou mais haviam recebido pelo menos duas doses de um imunizante contra a covid, segundo levantamento do Ministério da Saúde. Parte da população, porém, nunca recebeu nenhuma dose e pode ter dúvidas sobre a possibilidade de iniciar o esquema vacinal em meio à alta de casos da infecção em algumas regiões do país.

Atualmente, a estratégia do Programa Nacional de Imunizações está centrada na proteção de grupos que têm maior risco de desenvolver formas graves da doença. Para cada um deles, há recomendações específicas de vacinação:

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos: três doses

três doses Gestantes: uma dose em cada gravidez

uma dose em cada gravidez Idosos: uma dose a cada seis meses

uma dose a cada seis meses Pessoas imunocomprometidas, que vivem com deficiência permanente ou com comorbidades: uma dose por ano

O Ministério da Saúde também considera como “grupo especial” a população geral de 5 a 59 anos de idade sem vacinação prévia. Nesses casos, informa documento da pasta, o esquema é de apenas uma dose.

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“Aquelas pessoas que eventualmente nunca se vacinaram até hoje contra a covid podem receber uma dose da vacina em qualquer unidade de saúde”, reforça a infectologista Raquel Stucchi, diretora da Sociedade Paulista de Infectologia (SPI).

Portanto, quem nunca recebeu o imunizante ainda pode iniciar a vacinação gratuitamente pelo SUS. A recomendação é procurar uma unidade de saúde para verificar a disponibilidade da vacina e receber orientação sobre a dose indicada. A imunização continua sendo uma das principais ferramentas para prevenir complicações, hospitalizações e mortes associadas à doença.

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Vacina continua eficaz contra as novas variantes?

A vacina oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é segura e eficaz, mesmo em meio às novas variantes do coronavírus.

A variante XFG, também conhecida como Stratus, predominou entre as linhagens do Sars-CoV-2 identificadas no Brasil neste ano. Descendente da Ômicron, ela correspondeu a cerca de 90% das amostras analisadas pela vigilância genômica do Ministério da Saúde, segundo boletim epidemiológico.

Até o momento, não há evidências de que ela provoque casos mais graves da doença, maior taxa de hospitalização ou aumento de óbitos.

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Segundo Melissa Palmieri, vice-presidente da Regional São Paulo da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm-SP), a XFG apresenta “mutações de escape imunológico parcial“, mas os dados mostram uma redução modesta na resposta imunológica. “Não vai comprometer a eficácia dos imunizantes contra os desfechos mais graves, como internações, complicações de vias aéreas inferiores e mortes”, explica a médica sanitarista.

A variante é classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma Variante Sob Monitoramento (VUM), categoria que inclui linhagens do vírus com alterações genéticas que podem modificar suas características, mas cujos impactos ainda não são completamente conhecidos.

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Palmieri explica que a formulação atualizada das vacinas utilizadas no SUS mantém “relevante atividade cruzada e proteção robusta de memória celular contra a XFG e outras cepas em circulação do país”.

A médica acrescenta que toda estratégia de vacinação está suscetível a ajustes, dependendo do perfil das variantes do vírus, queda acentuada da imunidade populacional e atualização anual das cepas. Mas, no momento, a recomendação é vacinar a população conforme o calendário vigente.

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O boletim do Ministério da Saúde aponta que, apesar da alta de infecções, os casos graves de covid-19 “permanecem baixos” no país. Segundo o documento, há “leve sinal de aumento dos casos graves” em Mato Grosso, no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Santa Catarina, embora a incidência permaneça baixa nessas localidades.

“A principal forma de prevenção contra a covid-19 é a vacinação, oferecida gratuitamente pelo SUS”, reforçou a pasta, em nota. Segundo o órgão, mais de 7,4 milhões de doses foram aplicadas neste ano no país.