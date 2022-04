Queda de casos e mortes acelera discussão sobre ponto final da pandemia

Desde que autoridades de saúde mundiais começaram a discutir como determinar o fim da pandemia de Covid-19, depois de dois anos da mais grave crise sanitária de nosso tempo, alguns critérios ficaram evidentes. Era preciso ter uma cobertura vacinal relevante, estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 70% da população, ausência de circulação de variantes do coronavírus muito letais e sistemas de saúde com folga suficiente para atender casos graves. Não se chegou lá ainda, mas o mundo está cada vez mais próximo de alcançar as sonhadas metas de controle do vírus respiratório.

Cerca de 60% das pessoas estão vacinadas globalmente. As cepas já são menos agressivas e a capacidade de atendimento existe. Os números espelham as conquistas. Novos casos e mortes no mundo caem há um mês e meio. Na última semana, o registro de infecções estava em 5,5 milhões e as mortes, em 18 200. No Brasil, a média móvel de mortes encontra-se abaixo de 100 nesta semana e 76% dos habitantes estão imunizados. Se não permite a decretação do fim da pandemia neste momento, especialmente porque falta uniformidade global na contenção do vírus, o cenário possibilita traçar o caminho para a saída da crise sanitária.

Por isso, nas últimas semanas, intensificaram-se as conversas nesse sentido na OMS e em vários países. Na pauta da última reunião da entidade, a única com prerrogativa de determinar o encerramento da crise, estava a avaliação das condições atuais com vistas a um possível levantamento do estado de Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional imposto em março de 2020. O encontro aconteceu na segunda-feira 11. Os estudiosos entenderam que ainda não é o momento para dar o esperado passo, mas determinaram que nova discussão seja feita em até três meses. Enquanto isso, a OMS orienta os governos sobre os caminhos a ser trilhados até lá. Há vinte dias, ela lançou um plano de preparação para finalizar a emergência mundial neste ano, no qual enfatiza o que precisa ser alcançado: vacinação, monitoramento do vírus, redução dos casos e óbitos, ações coordenadas e equidade no acesso a vacinas e tratamentos. Em âmbito nacional, as movimentações ocorrem de acordo com o contexto de cada nação. A Itália, por exemplo, anunciou a suspensão do estado de emergência sustentada pelo índice de 80% de cobertura vacinal e queda de novos casos diários de 75 000 para 27 000 no último mês.

Nos Estados Unidos, o uso de máscara nos aviões deixou de ser obrigatório. Por aqui, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que o status de emergência será levantado em trinta dias. Contudo, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde solicitou ao ministério o alongamento do prazo, antes do sinal verde. “O encerramento dessa fase é uma conquista”, diz Nesio Fernandes, presidente da entidade. “Mas podemos determiná-­lo com maior segurança, aguardando noventa dias para a consolidação na queda de casos e de mortes.”

Pandemias acabam. A da gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas entre 1918 e 1920, terminou depois de três ondas. Na época, não se soube nem o agente responsável pela tragédia, depois identificado como uma cepa do Influenza, o vírus da gripe. Não houve vacinas nem tratamentos específicos. O fim foi resultado do uso de máscara e isolamento e da transformação da variante original em versões mais brandas. Na da gripe suína, gerada por outra variante do Influenza entre 2009 e 2010, o vírus também enfraqueceu, mas houve vacina e antiviral. É o que ocorre agora com a Covid-19. A se repetir a história, o alívio está próximo.

Publicado em VEJA de 27 de abril de 2022, edição nº 2786

