Quatro remédios, oito semanas: o novo plano para salvar um coração cansado

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A insuficiência cardíaca tem sobrevida pior que alguns cânceres. A nova Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca revoluciona o tratamento, enfatizando a introdução rápida e paralela de quatro classes de medicamentos. Essa abordagem pode reduzir em 60% o risco de morte e internações, adicionando anos de vida.

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Se eu dissesse que existe um diagnóstico cuja sobrevida em cinco anos é pior que a do câncer de mama ou de próstata, muita gente pensaria em algum tumor raro. Não é: é a insuficiência cardíaca, condição em que o coração não consegue bombear sangue como deveria. Um estudo escocês com mais de 56 mil pessoas mostrou que só cerca de metade dos pacientes estava viva cinco anos após o diagnóstico.

No Brasil, o retrato também assusta. No registro nacional, quase três em cada dez pacientes internados pela doença morreram em até um ano, e 44% voltaram ao hospital no mesmo período.

É nesse cenário que a Sociedade Brasileira de Cardiologia publicou, neste mês, a nova Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca, a primeira grande revisão desde 2018. Há muitas novidades, mas um recado atravessa todas as páginas: tempo é vida.

Várias condições comuns estão ligadas ao risco de insufici6ebcia cardíaca como diabetes tipo 2, obesidade, infarto prévio do coração, pressão alta, Doença de Chagas etc.

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Mudança no tratamento

Quando o músculo cardíaco perde força (a chamada fração de ejeção reduzida), a medicina conta com quatro classes de remédios que, juntas, mudam o curso da doença. Uma relaxa os vasos e freia hormônios que sobrecarregam o coração. Outra, o betabloqueador, acalma o coração acelerado pela adrenalina. A terceira, da família da espironolactona, impede a retenção de sal e a cicatrização excessiva do músculo. A quarta, as glifozinas, nasceu para tratar diabetes e se revelou uma aliada poderosa do coração eliminando glicose e sal na urina.

Durante anos, a prática foi introduzir um remédio de cada vez, esperar, ajustar e só depois acrescentar o próximo. O esquema completo podia levar muitos meses, e a doença seguia avançando. A nova diretriz vira a chave: as classes indicadas devem entrar cedo, em paralelo, e chegar às doses-alvo idealmente em até oito semanas após o diagnóstico ou a alta hospitalar, respeitando a tolerância de cada pessoa.

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Cada classe atua num ponto diferente da engrenagem que desgasta o coração. Usar só uma é como trancar apenas uma das quatro portas de casa. Uma análise publicada na revista The Lancet estimou que a combinação das quatro, comparada ao tratamento antigo com dois remédios, reduz em cerca de 60% o risco de morte cardiovascular ou internação. Para um paciente de 55 anos, a projeção é de até seis anos a mais de vida.

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A velocidade também foi testada. No estudo STRONG-HF, pacientes que tiveram os remédios ajustados rapidamente após uma internação, com consultas frequentes, chegaram ao sexto mês com 15% de morte ou reinternação, contra 23% no cuidado convencional: oito pontos a menos, uma redução relativa de um terço.

E a dose faz diferença. Remédio em dose baixa, por receio ou inércia, entrega só parte da proteção. O objetivo é chegar à dose estudada ou à maior que o organismo tolerar, com acompanhamento da pressão, do potássio e dos rins.

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Mas nada disso funciona se o comprimido não for tomado. É comum o paciente se sentir melhor e concluir que pode parar, ou suspender por conta própria porque a pressão baixou um pouco. O erro custa caro: interromper o tratamento devolve o coração à rota de deterioração. Na insuficiência cardíaca, não usar os remédios direito também mata. Efeitos colaterais devem ser conversados com o médico, que quase sempre consegue ajustar sem abrir mão da proteção.

Outra queixa frequente no consultório é “doutor, é comprimido demais”. A reação é compreensível, mas cada um deles protege o coração por um caminho diferente, e juntos podem significar anos a mais de vida e muito menos idas ao pronto-socorro. Poucos tratamentos na medicina entregam tanto por tão pouco. E há uma boa notícia: o SUS e a Farmácia Popular fornecem boa parte desses medicamentos, de acordo com o diagnóstico, o perfil clínico e a idade do paciente. Vale perguntar ao médico quais estão disponíveis no seu caso específico.

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Sal, água e movimento

Sódio demais continua vilão, mas a diretriz pede bom senso: evitar o excesso (embutidos, temperos prontos, ultraprocessados) sem restrições radicais, que não mostraram benefício em pacientes estáveis.



Com a água, a lógica é parecida: a quantidade deve ser combinada com o médico, e não um “quanto menos, melhor” para todos. Um hábito simples ajuda muito: subir na balança todos os dias. Ganhar mais de 2 quilos em uma semana pode indicar retenção de líquido e merece contato com a equipe.

O velho conselho de repouso absoluto ficou para trás. Exercício orientado, de preferência em programas de reabilitação cardíaca, melhora o fôlego, a disposição e a qualidade de vida. Vacinas em dia, sobretudo contra a gripe, completam a proteção.

O coração não pode esperar

A insuficiência cardíaca já foi vista como sentença. Hoje, é uma doença que se trata, desde que com pressa, com estratégia em parceria entre médico e paciente. Para pacientes e famílias, duas perguntas valem ouro na próxima consulta: “meu tratamento está completo? As doses já chegaram ao alvo?” Num coração cansado, cada semana conta.