Quanto vai custar o novo remédio genérico para ansiedade lançado no país

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A farmacêutica Prati-Donaduzzi lançou a buspirona genérica, um ansiolítico com baixo risco de dependência química em comparação aos benzodiazepínicos. Indicado para transtorno de ansiedade generalizada e sintomas de ansiedade, o medicamento já está disponível nas farmácias, com preços variados conforme dosagem e descontos.

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A farmacêutica nacional Prati-Donaduzzi acaba de lançar a primeira versão genérica da buspirona no Brasil. O novo ansiolítico, que se destaca pelo baixo risco de dependência em comparação com os benzodiazepínicos, já começou a ser vendido em drogarias e entregas estão em andamento.

A medicação é indicada para transtorno de ansiedade generalizada e controle de sintomas de ansiedade que podem acompanhar ou não quadros de depressão.

Integrante da classe dos ansiolíticos não benzodiazepínicos, o remédio atua no sistema nervoso central e está disponível nas dosagens de 5 mg e 10 mg, em embalagens com 60 ou 90 comprimidos.

De acordo com a definição junto aos órgãos competentes, e considerando a alíquota do imposto ICMS de 18%, a apresentação de 5 mg tem preço máximo de R$ 81,35 para a caixa com 60 comprimidos e de R$ 97,37 para a embalagem com 90 comprimidos.

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Na dosagem de 10 mg, os valores máximos são de R$ 145,97 e R$ 174,37, respectivamente. Segundo o laboratório, os números correspondem ao índice do Preço Máximo ao Consumidor (PMC), limite permitido para a venda em farmácias no país.

No entanto, o preço final pode ser mais baixo conforme os descontos praticados por redes e estabelecimentos. Os valores máximos também variam de acordo com a alíquota de ICMS aplicada em cada estado.

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A buspirona modula a liberação de serotonina, um importante neurotransmissor, a fim de conter as manifestações psíquicas e físicas da ansiedade. Atualmente, além do genérico, existem medicamentos similares com o princípio ativo, a exemplo de Ansitec.

Um dos diferenciais da substância é o menor risco de dependência química em relação aos benzodiazepínicos clássicos. Da mesma forma que outros fármacos destinados ao tratamento da ansiedade, como alguns antidepressivos, ela também exige receita médica e uso orientado por um profissional de saúde.

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