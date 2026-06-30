Quanto tempo de treino de força é necessário para prevenir infarto? Estudo aponta duração ideal

Caminhada, corrida e bicicleta costumam liderar as recomendações para proteger o coração. Um novo estudo, porém, indica que as mulheres podem ganhar ainda mais ao incluir o treino de força na rotina.

A pesquisa, publicada no Journal of the American College of Cardiology (JACC), principal revista científica do Colégio Americano de Cardiologia, calculou quanto tempo de musculação por semana está associado a uma redução do risco de problemas como infarto e AVC no público feminino.

O trabalho avaliou uma base de dados de mais de 117 mil mulheres que participaram do estudo Nurses’ Health Study (NHS), uma das pesquisas epidemiológicas mais importantes e duradouras do mundo, focada nos riscos de doenças crônicas e no impacto do estilo de vida na saúde feminina.

Ao longo de 14,5 anos, foram registrados 5.459 eventos cardiovasculares graves. A cada quatro anos, as participantes informavam quanto tempo dedicavam semanalmente ao treino de força.

Com esses dados, os cientistas conseguiram estimar o impacto dos exercícios, com destaque para o treino de força, na ocorrência de problemas do coração.

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Efeitos no coração

Eles descobriram que as mulheres que realizavam duas horas ou mais de treino de força por semana apresentaram risco:

20% menor de desenvolver doenças cardiovasculares graves;

menor de desenvolver doenças cardiovasculares graves; 44% menor de sofrer um infarto, em comparação com mulheres que não praticavam esse tipo de exercício.

Já para o AVC, a pesquisa não encontrou uma associação significativa entre o treino de força e a redução do risco.

Os resultados também sugerem que a proteção aumenta à medida que o treino se torna mais frequente. Cada hora adicional de musculação por semana foi associada a uma redução de 5% no risco de doenças cardiovasculares e de 14% no risco de infarto.

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Segundo os pesquisadores, os resultados sugerem que mesmo quantidades relativamente pequenas de treino de força podem reduzir de maneira significativa o risco de problemas cardíacos graves no público feminino.

Contam como treino de força os exercícios que fazem a musculatura trabalhar contra alguma forma de resistência. É o caso, por exemplo, da musculação, feita com aparelhos, halteres ou barras; dos treinos funcionais em circuito; e da calistenia, que usa o próprio peso do corpo como carga.

Os autores defendem que o treino de força passe a ser considerado uma parte essencial das estratégias de prevenção das doenças cardíacas em mulheres, ao lado dos exercícios aeróbicos.

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Na pesquisa, inclusive, as participantes que combinaram os dois tipos de treino obtiveram benefícios ainda maiores ao coração. Aquelas que dedicavam pelo menos duas horas por semana à musculação e 150 minutos às atividades aeróbicas tinham risco 45% menor de infarto do que as participantes sedentárias.

“Para mulheres que já atendem às recomendações de exercícios aeróbicos, acrescentar pelo menos duas horas de treino de força por semana pode reduzir quase pela metade o risco de ataque cardíaco, o que reforça fortemente a recomendação de combinar ambos os tipos de exercício para fins de prevenção”, afirmou Edward Giovannucci, professor de Nutrição da Escola de Saúde Pública Harvard T.H. Chan e um dos autores do estudo, ao Medical News Today.

Principal causa de morte entre mulheres

Nenhuma doença mata mais mulheres do que os problemas cardiovasculares. Infarto, AVC e outras enfermidades do coração e da circulação são a principal causa de morte entre o público feminino em todo o mundo, superando todos os tipos de câncer.

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Estudos anteriores já haviam medido o papel dos exercícios aeróbicos na prevenção de doenças cardíacas, mas os efeitos específicos do treino de força sobre o risco desse tipo de problema ainda são menos compreendidos. Por isso, os autores da pesquisa acreditam que os resultados podem contribuir para estratégias de prevenção mais direcionadas ao público feminino.

Além disso, a combinação de hábitos saudáveis trouxe os melhores resultados. As mulheres que conciliavam treino de força, atividade aeróbica dentro das recomendações e passavam menos de duas horas por dia assistindo à televisão apresentaram um risco cerca de 40% menor de desenvolver doenças cardiovasculares em relação às participantes que não seguiam essas recomendações.

O efeito foi maior do que o observado entre as participantes que praticavam apenas exercícios aeróbicos e permaneciam pouco tempo sentadas.