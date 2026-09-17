🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Saúde

Quanto comer de grãos integrais por dia para beneficiar o coração? Estudo desvenda

Pesquisa com dados de mais de 6 500 pessoas, inclusive do Brasil, mostrou impacto dos alimentos integrais para saúde cardiovascular

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 14h30
Mingau de aveia cremoso em tigela branca salpicada, coberto com granola, amêndoas, sementes de abóbora e cranberries secas. Ao fundo, uma xícara de café e duas colheres de metal sobre um pano de prato branco e azul
Tigela de aveia, sanduíche feito com pão integral e porção de arroz integral foram exemplos citados por pesquisadores (Arx0nt/Getty Images)
Continua após publicidade
Quanto comer de grãos integrais por dia para beneficiar o coração? Estudo desvenda Priorizar nos meus resultados Google

Aveia, arroz e massas integrais, inclusive o pão, e demais alimentos com a presença de grãos integrais são conhecidos aliados da saúde cardiovascular. Logo, é necessário incluí-los na dieta. Mas qual é a quantidade adequada? Um estudo publicado no European Heart Journal calculou e apontou que os benefícios podem ser colhidos a partir de 30 gramas por dia, mas os impactos positivos são mais visíveis no consumo diário de 60 a 100 gramas.

A investigação foi realizada a partir da análise de resultados de 87 ensaios clínicos sobre os efeitos do consumo de grãos integrais em fatores de risco para doenças cardiovasculares. Os estudos reuniam dados de 6 529 pacientes de países da Ásia e Europa, além de participantes dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Brasil.

Os achados demonstraram que a inclusão desses alimentos na dieta resultou em redução do peso corporal, da circunferência da cintura e da pressão arterial, dos níveis de colesterol total e de colesterol LDL (o colesterol “ruim”), triglicerídeos, glicose e da interleucina-6 (um marcador de inflamação).

Siga

A quantidade ideal de alimentos integrais

O passo seguinte foi esmiuçar a quantidade de aveia, arroz e pão integral consumida por essa população. Foi aí que os pesquisadores encontraram sinais de benefícios naqueles que comiam 30 a 40 gramas por dia e reais efeitos positivos de porções diárias de 60 a 100 gramas.

“Nossos resultados fornecem uma indicação prática da quantidade de grãos integrais que pode ser necessária para alcançar melhorias significativas nos fatores de risco cardiovascular”, disse, em comunicado, Helda Tutunchi, professora-adjunta da Universidade de Ciências Médicas de Tabriz, no Irã, e líder do estudo.

Continua após a publicidade

Tutunchi classifica o aumento da ingestão desses alimentos como “uma estratégia alimentar relativamente simples, acessível e econômica, que pode complementar outras intervenções médicas e de estilo de vida”.

A pesquisadora só pondera o fato de que a maioria dos ensaios analisados tinha curta duração, com uma média de oito semanas, o que impede afirmar que os efeitos se mantêm em longo prazo.

Continua após a publicidade

Mesmo assim, encoraja o consumo diário de alimentos integrais. “Uma descoberta importante é que os grãos integrais podem beneficiar a saúde cardiovascular por meio de diversas melhorias modestas que atuam em conjunto, incluindo lipídios sanguíneos, pressão arterial, regulação da glicose, gordura corporal e alguns marcadores de inflamação”, explica.

Quais são os alimentos integrais

Em informe, a Associação Americana do Coração (AHA, na sigla em inglês) explica que alimentos que contêm o grão inteiro (farelo, gérmen e endosperma) são considerados integrais. Eles diferem dos refinados, aqueles que são moídos e viram farinhas ou grãos brancos, caso do arroz branco.

A entidade lista os seguintes exemplos:

  • Aveia
  • Cevada
  • Milho
  • Quinoa
  • Arroz integral
  • Pão integral
  • Massas integrais
Publicidade
TAGS:
Alimentação
Cardiologia
Colesterol
Dieta e Nutrição
doenças cardíacas
Emagrecimento
Hipertensão
Obesidade
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).