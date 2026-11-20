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A combinação de diabetes e hipertensão eleva o risco cardíaco e renal, mas até onde a pressão arterial deve ser reduzida? Novas pesquisas, incluindo um amplo estudo brasileiro, mostram por que a resposta não é tão simples e como o controle precisa ser sob medida. Entenda as diretrizes.

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Diabetes tipo 2 e hipertensão costumam andar juntos e formar uma dupla explosiva. Estima-se que cerca de três em cada quatro adultos com diabetes também tenham pressão alta, e quem tem diabetes tem aproximadamente o dobro de chance de desenvolver hipertensão.

Não é coincidência: as duas condições compartilham raízes como excesso de peso, resistência à insulina e envelhecimento dos vasos. O problema é que, juntas, elas não apenas se somam — se multiplicam.

O açúcar elevado na circulação lesa a parede das artérias e os pequenos vasos dos rins; a pressão alta martela essas mesmas estruturas dia após dia. O resultado é um risco muito maior de infarto do coração, derrame cerebral, insuficiência cardíaca e perda da função renal, que pode terminar em diálise.

Por isso, uma pergunta atravessa décadas de pesquisa: até onde baixar a pressão de quem tem diabetes?

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Uma breve retrospectiva

Em 2010, o estudo ACCORD, com 4 733 pacientes dos Estados Unidos e do Canadá — população majoritariamente branca – comparou uma meta de pressão sistólica (o primeiro número da medida) abaixo de 120 mmHg com outra abaixo de 140. A taxa anual de eventos cardiovasculares graves foi semelhante entre os grupos, mostrando que metas mais baixas não foram melhores. E, por anos, o resultado desse estudo serviu de argumento para metas mais frouxas.

Duas pesquisas chinesas reabriram a discussão. O estudo ESPRIT, publicado em 2024 na revista The Lancet, acompanhou 11.255 pacientes de alto risco, dos quais 39% tinham diabetes. Mirar abaixo de 120 reduziu o risco de eventos cardiovasculares em 12% tanto naqueles com diabetes como naqueles sem essa condição.

Em seguida veio o BPROAD, publicado no New England Journal of Medicine e desenhado exclusivamente para pessoas com diabetes tipo 2. Com 12.821 participantes chineses seguidos por cerca de quatro anos, a meta intensiva derrubou os eventos cardiovasculares em 21%. Hipotensão sintomática (queda acentuada da pressão) e aumento do potássio foram mais frequentes, o que exige acompanhamento próximo.

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E os brasileiros?

Faltava saber se o achado valia para populações mais miscigenadas — e a resposta brasileira chegou neste mês. O OPTIMAL-DIABETES, conduzido pelo Hospital Israelita Albert Einstein com o Ministério da Saúde, via Proadi-SUS, incluiu 9.476 pacientes em 33 centros das cinco regiões do país: 42,5% pardos, 41,9% brancos e 14,5% pretos, sendo 62% mulheres.

Apresentado no congresso da Associação Americana do Coração em novembro publicado no New England Journal of Medicine, o estudo registrou eventos em 6% do grupo intensivo e em 6,7% do padrão — cerca de 10% menos, mas sem significância estatística.

Em outras palavras: quem teve a pressão mais baixa não teve menos eventos cardiovasculares. Houve ainda mais efeitos adversos como a queda da função renal com a meta agressiva (5,7% contra 3,7%), embora a evolução para diálise tenha sido semelhante.

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Os próprios autores ressaltam que o resultado não significa que baixar mais seja inútil, e sim que o benefício no diabetes parece menor do que em quem não tem a doença. Curiosamente, o efeito observado é muito parecido com o do ACCORD.

O que dizem as diretrizes?

É esse equilíbrio que a Associação Americana de Diabetes adotou em suas recomendações de outubro de 2026. Como regra geral, a pressão deve ficar abaixo de 130 por 80 mmHg. Para quem tem risco cardiovascular ou renal elevado — infarto ou AVC prévios, doença renal, múltiplos fatores de risco —, a entidade passou a incentivar uma sistólica abaixo de 120, desde que alcançada com segurança.

Para idosos frágeis ou com saúde debilitada, metas mais flexíveis, como abaixo de 140 por 90, são aceitáveis. Ou seja: a meta é individualizada e conversada entre médico e paciente.

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Vale lembrar que a hipertensão quase nunca dá sintomas, e muita gente só descobre o problema após o primeiro evento grave. Se você tem diabetes, a aferição deve fazer parte de toda consulta — e a medida em casa, com aparelho validado, ajuda a confirmar o diagnóstico e a ajustar o tratamento. No Brasil, remédios para pressão e diabetes são oferecidos gratuitamente pelo SUS e pelo programa Farmácia Popular.