Quais estados brasileiros registram tendência de alta de casos de covid-19

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Um levantamento do Ministério da Saúde aponta crescimento de casos de covid-19 em 18 estados brasileiros em 2026, com predominância da variante XFG. Apesar do avanço, todas as localidades permanecem em baixo risco, sem sobrecarga nos serviços de saúde. Os casos graves seguem em patamares reduzidos, sem indicar agravamento.

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Um levantamento do Ministério da Saúde aponta tendência de crescimento nos casos de covid-19 em 18 estados brasileiros durante o ano de 2026. Mesmo com a predominância da variante XFG no território nacional (conheça os sintomas principais), a avaliação oficial da pasta indica que todas as localidades afetadas permanecem em nível de baixo risco, sem indicação de sobrecarga nos serviços de saúde.

Quais regiões registram tendência de alta nos casos?

O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde aponta uma tendência de alta no número de infecções por covid-19 em 18 estados brasileiros. Estão na lista São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Alagoas, Espírito Santo, Goiás, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Roraima, Maranhão, Rondônia, Santa Catarina, Ceará, Rio de Janeiro e o Distrito Federal. Apesar do avanço nos números, o órgão reforça que todas as localidades permanecem em nível de baixo risco. No período entre o início do ano e a 43ª semana epidemiológica, o Brasil registrou 118.851 casos de síndrome gripal por covid-19.

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Qual é a situação dos casos graves no país?

De acordo com os dados oficiais, os registros graves da infecção continuam em patamares baixos em todo o país. O Ministério da Saúde identificou um leve sinal de elevação dos casos severos em Mato Grosso, no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Santa Catarina. Contudo, o documento ressalta expressamente que a incidência da doença nesses locais permanece reduzida, sem indicar agravamento na taxa de internações ou em mortes.

O que revela o mapeamento genômico nacional?

A vigilância genômica promovida pelo Ministério da Saúde realizou 2.199 sequenciamentos de amostras coletadas entre o início de 2026 e a 42ª semana epidemiológica. O mapeamento identificou 127 linhagens distintas do coronavírus em circulação no país. A cepa XFG e suas descendentes dominaram os diagnósticos, sendo identificadas em cerca de 90% das amostras analisadas. A distribuição das linhagens manteve um padrão semelhante nas diversas regiões brasileiras, conforme relatou a pasta.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.