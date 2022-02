Quadro nutricional interfere no tempo de internação por Covid de crianças

A situação nutricional de crianças hospitalizadas com Covid-19 pode impactar no tempo de internação e dobrar o período de internação, segundo um estudo inédito do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP) em parceria com a Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto.

As crianças com alto risco nutricional, como as subnutridas, ficaram, em média, 11 dias internadas. Entre o grupo com baixo risco, o tempo foi de cinco dias. O achado pode ajudar os hospitais a estabelecer medidas para a correta nutrição das crianças durante o período de internação.

No estudo, os pesquisadores analisaram 73 crianças com Covid internadas no Instituto da Criança e se basearam no StrongKids, um índice internacional que avalia o estado nutricional nas primeiras 24 horas após a hospitalização.

De acordo com o indicador, os casos de alto risco nutricional tinham índice igual ou superior a quatro. Foram consideradas de baixo risco as crianças com índice menor que quatro.

Entre os 27% que ficaram no grupo com alto risco, o tempo médio de internação foi de 11 dias. No outro grupo, foram, em média, cinco dias.

Pesquisadora principal do estudo, a nutricionista Patricia Zamberlan explica que o risco nutricional diz respeito à possibilidade de o paciente apresentar piora na condição nutricional durante o período de internação. Uma criança com este indicador adequado pode, ao ser hospitalizada, sair subnutrida. Caso já esteja neste quadro, ele pode se agravar.

“Isto pode acontecer por vários motivos: não está comendo bem no hospital, porque não gosta da comida, ou, durante a internação, apresenta um quadro de diarreia que vai atrapalhar sua absorção de nutrientes, levando consequentemente à subnutrição”, explica. Há casos ainda de crianças que têm alguma condição que aumenta a demanda por energia e nutrientes. E, mais grave, a combinação desses fatores.

Ao saber dessa situação, os médicos podem agir, oferecendo suplemento oral para suprir este déficit da alimentação convencional. “É uma diferença muito significativa e comprova uma forte correlação entre a situação nutricional da criança e o desfecho do tratamento. Isso reforça a necessidade de cuidarmos da nutrição dos pacientes desde os primeiros instantes de internação.”