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A bactéria Pseudomonas aeruginosa causou recentes alertas da Anvisa em produtos como água Crystal e saneantes Ypê. Entenda o que é esse microrganismo comum, seus riscos à saúde, especialmente para grupos vulneráveis, o que ele pode contaminar e a importância das ações preventivas das autoridades sanitárias. Uma leitura essencial para sua segurança.

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No epicentro de dois problemas sanitários que chegaram às alçadas da Anvisa recentemente, está uma bactéria: a Pseudomonas aeruginosa. Ela contaminou tanto um lote de água sem gás da marca Crystal quanto produtos de limpeza da Ypê que foram alvo de uma ação do órgão regulatório nacional.

A seguir, a biomédica Ana Paula Cury, doutora em microbiologia e membro do Comitê Científico da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML), detalha quem é esse microrganismo e os riscos relacionados a ele.

O que é a Pseudomonas aeruginosa e quais são suas características?

Trata-se de uma bactéria encontrada naturalmente no meio ambiente, especialmente na água, no solo e em locais úmidos. Uma de suas principais características é a capacidade de sobreviver em diferentes condições ambientais e persistir em superfícies e sistemas que contenham umidade.

Em algumas situações, a bactéria pode apresentar resistência a determinados antibióticos, razão pela qual é considerada um microrganismo de importância para a saúde pública e monitorada com atenção pelas autoridades sanitárias.

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O que ela pode contaminar?

Por estar associada à água e a ambientes úmidos, a Pseudomonas aeruginosa pode ser encontrada em reservatórios, tubulações, equipamentos industriais e sistemas de abastecimento de água. Quando ocorrem falhas nos processos de controle de qualidade, ela também chega a contaminar produtos cuja fabricação envolve água, como bebidas, cosméticos, produtos de higiene e saneantes.

A identificação da bactéria em um produto não significa necessariamente que haverá doença entre os consumidores, mas indica uma não conformidade que exige investigação e adoção de medidas preventivas pelas autoridades sanitárias e pelos fabricantes.

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Quais são os riscos à saúde?

Eles dependem principalmente da condição de saúde da pessoa exposta à bactéria. Em indivíduos saudáveis, a exposição geralmente não resulta em infecção. Os grupos mais vulneráveis incluem pessoas com a capacidade de defesa do organismo comprometida contra infecções, pacientes hospitalizados, portadores de doenças crônicas e indivíduos com feridas extensas ou queimaduras.

Nessas situações, a bactéria pode causar infecções respiratórias, urinárias, de pele e na corrente sanguínea. Por esse motivo, sua ocorrência é monitorada com atenção em serviços de saúde e também em processos industriais que utilizam água em sua produção.

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Como a bactéria é detectada?

A identificação é feita por análises microbiológicas realizadas em laboratórios especializados. Esses testes são utilizados tanto pelas indústrias e órgãos de vigilância sanitária para garantir a qualidade dos produtos quanto pelos laboratórios de microbiologia clínica e hospitalar para investigar infecções e monitorar a circulação da bactéria entre humanos.

Por que ações como a da Anvisa são importantes?

A presença de Pseudomonas aeruginosa em um produto para uso humano representa principalmente um alerta relacionado à qualidade e ao controle sanitário. As medidas de recolhimento determinadas pelas autoridades têm caráter preventivo e demonstram o funcionamento dos mecanismos de vigilância e proteção da saúde pública.