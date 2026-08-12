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Saúde

Produtos de limpeza são proibidos em nova ação de fiscalização da Anvisa

Medida publicada nesta quarta-feira, 12, proíbe itens que eram vendidos ou fabricados sem regularização sanitária; veja lista

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 10h00 | Atualizado em 12 ago 2026, 13h04
Três embalagens de percarbonato de sódio em pó, alvejantes tira manchas. A primeira, à esquerda, é branca com detalhes em rosa e azul, da marca Quimpack OxyPur. A do meio é transparente com rótulo verde da marca Vovó Chef. A terceira, à direita, é rosa com detalhes roxos, da marca Amigos Distribuidora
Produtos de limpeza que eram vendidos ou fabricados sem regularização sanitária são proibidos pela Anvisa (Reprodução/Reprodução)
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Produtos de limpeza que eram vendidos ou fabricados sem regularização sanitária foram proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta quarta-feira, 12. O órgão determinou a apreensão e proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso de 12 produtos.

Segundo a medida, todos os itens eram fabricados por empresas sem autorização de funcionamento para a fabricação de produtos de limpeza. Os itens proibidos incluem tira-manchas, alvejantes e produtos à base de percarbonato de sódio.

A resolução foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 12. Veja a lista dos itens proibidos:

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  • Oxypur – Quimpack;
  • Percarbonato de Sódio – Los Chefs;
  • Alvejante Natural Multiuso – Nova Fórmula;
  • Percarbonato de Sódio – Vong Home;
  • Boa Alvejante Percarbonato de Sódio em Pó;
  • Percarbonato Plus – Ans Agrária;
  • Percarbonato de Sódio – Nativa;
  • Yta Clean;
  • Alvejante Tira Manchas – Amigos Distribuidora;
  • Percarbonato de Sódio – Oxgen;
  • Tira Manchas – FV Group;
  • Percarbonato Top Brilho
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A resolução vale para todos os lotes de cada um dos 12 produtos. Os itens devem ser retirados de circulação.

Detergentes, Ozempic e mais: por dentro das operações da Anvisa

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Orientações da Anvisa para os consumidores de saneantes

Todos os produtos usados na limpeza e conservação de ambientes (casas, escritórios, lojas e hospitais) são considerados saneantes. Detergente líquido, sabão em pó, água sanitária e desinfetante são alguns exemplos.

No documento “Orientações para os consumidores de saneantes“, a Anvisa orienta o consumidor que todo saneante deve ter as seguintes informações no rótulo:

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  • O nome do fabricante ou importador, com endereço completo, telefone e também o nome do técnico responsável pelo produto;
  • A frase “Produto notificado na Anvisa/MS” ou número do registro no Ministério da Saúde;
  • A frase “Antes de usar, leia as instruções do rótulo”, para que você saiba como usá-lo;
  • Avisos sobre os perigos e informações de primeiros socorros;
  • O número de telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC);
  • Caso esteja escrito no rótulo “PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO” ou “USO PROFISSIONAL”, este produto somente poderá ser utilizado por profissional habilitado.

O rótulo não pode estar rasgado, descolado da embalagem, manchado ou com letras que não deem para ler. Além disso, a agência recomenda não comprar nem usar:

  • Saneantes vendidos por ambulantes em carros, peruas ou caminhões;
  • Saneantes vendidos em garrafas de refrigerante e outras bebidas;
  • Produtos que não tenham data de fabricação, prazo de validade e número de lote;
  • Produtos que estejam em grandes volumes (barris, bombonas ou tonéis) e que são passados para outra embalagem no momento da compra.
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