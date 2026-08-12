Produtos de limpeza são proibidos em nova ação de fiscalização da Anvisa

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A Anvisa proibiu a venda e fabricação de 12 produtos de limpeza, incluindo tira-manchas e alvejantes, por falta de regularização sanitária. A medida determina a apreensão e a retirada de circulação dos itens, pois os fabricantes não tinham autorização de funcionamento. O órgão também orienta consumidores sobre como identificar saneantes seguros e quais evitar no mercado.

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Produtos de limpeza que eram vendidos ou fabricados sem regularização sanitária foram proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta quarta-feira, 12. O órgão determinou a apreensão e proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso de 12 produtos.

Segundo a medida, todos os itens eram fabricados por empresas sem autorização de funcionamento para a fabricação de produtos de limpeza. Os itens proibidos incluem tira-manchas, alvejantes e produtos à base de percarbonato de sódio.

A resolução foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 12. Veja a lista dos itens proibidos:

Oxypur – Quimpack;

Percarbonato de Sódio – Los Chefs;

Alvejante Natural Multiuso – Nova Fórmula;

Percarbonato de Sódio – Vong Home;

Boa Alvejante Percarbonato de Sódio em Pó;

Percarbonato Plus – Ans Agrária;

Percarbonato de Sódio – Nativa;

Yta Clean;

Alvejante Tira Manchas – Amigos Distribuidora;

Percarbonato de Sódio – Oxgen;

Tira Manchas – FV Group;

Percarbonato Top Brilho

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A resolução vale para todos os lotes de cada um dos 12 produtos. Os itens devem ser retirados de circulação.

Detergentes, Ozempic e mais: por dentro das operações da Anvisa

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Orientações da Anvisa para os consumidores de saneantes

Todos os produtos usados na limpeza e conservação de ambientes (casas, escritórios, lojas e hospitais) são considerados saneantes. Detergente líquido, sabão em pó, água sanitária e desinfetante são alguns exemplos.

No documento “Orientações para os consumidores de saneantes“, a Anvisa orienta o consumidor que todo saneante deve ter as seguintes informações no rótulo:

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O nome do fabricante ou importador, com endereço completo, telefone e também o nome do técnico responsável pelo produto;

A frase “Produto notificado na Anvisa/MS” ou número do registro no Ministério da Saúde;

A frase “Antes de usar, leia as instruções do rótulo”, para que você saiba como usá-lo;

Avisos sobre os perigos e informações de primeiros socorros;

O número de telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC);

Caso esteja escrito no rótulo “PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO” ou “USO PROFISSIONAL”, este produto somente poderá ser utilizado por profissional habilitado.

O rótulo não pode estar rasgado, descolado da embalagem, manchado ou com letras que não deem para ler. Além disso, a agência recomenda não comprar nem usar:

Saneantes vendidos por ambulantes em carros, peruas ou caminhões;

Saneantes vendidos em garrafas de refrigerante e outras bebidas;

Produtos que não tenham data de fabricação, prazo de validade e número de lote;

Produtos que estejam em grandes volumes (barris, bombonas ou tonéis) e que são passados para outra embalagem no momento da compra.