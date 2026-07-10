Produtos à base de ora-pro-nóbis e espinheira-santa e ‘Ozempic natural’ são alvos de nova proibição da Anvisa
Empresas atingidas não possuem registro para produzir e comercializar os remédios e suplementos
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ordenou, nesta sexta-feira, 10, a apreensão e proibição de medicamentos e produtos ditos naturais sem registro no órgão regulatório do país, o que expõe consumidores a eventuais riscos.
A determinação da Anvisa tem como alvo duas empresas sem autorização para funcionamento, e a medida as impede de vender, distribuir, fabricar ou divulgar os itens proibidos.
A lista de produtos e seus respectivos lotes da marca PSM Pennaforte Produtos Naturais Ltda. contempla as formulações a seguir:
- Dia Forte Lótus Nutri
- Tribulus Terrestris com Maca Natumix
- Amora Branca Natumix
- Sucupira Natumix
- Espinheira Santa Natumix
- Mounjaro Natumix
- Ora Pro Nóbis Natumix
- Ozempic Natural Natumix
A mesma resolução da agência ordena a restrição a medicamentos e suplementos da empresa Bálsamos JesSuplemento Natural Ltda., o que abrange os itens abaixo:
- Calm Je’s
- Lipo Je’s
- Bálsamo Je’s Algas Marinhas
- Cura Je’s
- Milagroso
- Liberta Álcool Je’s
- Virtuosa Je’s
- Ouvido Bem Je’s
- Bálsamo Je’s Colmavit 2
Além dessas proibições, a determinação da Anvisa, publicada no Diário Oficial da União, afeta o produto Mega Viril Lótus Nutri, da Muwiz Indústria e Laboratório Ltda.