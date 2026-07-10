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Saúde

Produtos à base de ora-pro-nóbis e espinheira-santa e ‘Ozempic natural’ são alvos de nova proibição da Anvisa

Empresas atingidas não possuem registro para produzir e comercializar os remédios e suplementos

Por Diogo Sponchiato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 11h42 | Atualizado em 10 jul 2026, 14h50
SUPLEMENTO PROIBIDO - Ora pro nobis
Produtos com a planta ora-pro-nóbis: na mira da Anvisa (Alvaro Victor/Getty Images)
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Produtos à base de ora-pro-nóbis e espinheira-santa e ‘Ozempic natural’ são alvos de nova proibição da Anvisa Priorizar nos meus resultados Google

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ordenou, nesta sexta-feira, 10, a apreensão e proibição de medicamentos e produtos ditos naturais sem registro no órgão regulatório do país, o que expõe consumidores a eventuais riscos.

A determinação da Anvisa tem como alvo duas empresas sem autorização para funcionamento, e a medida as impede de vender, distribuir, fabricar ou divulgar os itens proibidos.

A lista de produtos e seus respectivos lotes da marca PSM Pennaforte Produtos Naturais Ltda. contempla as formulações a seguir:

Siga
  • Dia Forte Lótus Nutri  
  • Tribulus Terrestris com Maca Natumix  
  • Amora Branca Natumix  
  • Sucupira Natumix  
  • Espinheira Santa Natumix  
  • Mounjaro Natumix  
  • Ora Pro Nóbis Natumix  
  • Ozempic Natural Natumix  
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A mesma resolução da agência ordena a restrição a medicamentos e suplementos da empresa Bálsamos JesSuplemento Natural Ltda., o que abrange os itens abaixo:

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  • Calm Je’s 
  • Lipo Je’s 
  • Bálsamo Je’s Algas Marinhas 
  • Cura Je’s 
  • Milagroso 
  • Liberta Álcool Je’s 
  • Virtuosa Je’s 
  • Ouvido Bem Je’s 
  • Bálsamo Je’s Colmavit 2 

Além dessas proibições, a determinação da Anvisa, publicada no Diário Oficial da União, afeta o produto Mega Viril Lótus Nutri, da Muwiz Indústria e Laboratório Ltda.

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