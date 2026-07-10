Produtos à base de ora-pro-nóbis e espinheira-santa e ‘Ozempic natural’ são alvos de nova proibição da Anvisa

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A Anvisa ordenou a apreensão e proibição de medicamentos e produtos naturais sem registro, expondo consumidores a riscos. A medida visa empresas como PSM Pennaforte e Bálsamos JesSuplemento Natural, impedindo a venda e distribuição de itens como Dia Forte, Tribulus Terrestris, Calm Je’s e outros.

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ordenou, nesta sexta-feira, 10, a apreensão e proibição de medicamentos e produtos ditos naturais sem registro no órgão regulatório do país, o que expõe consumidores a eventuais riscos.



A determinação da Anvisa tem como alvo duas empresas sem autorização para funcionamento, e a medida as impede de vender, distribuir, fabricar ou divulgar os itens proibidos.

A lista de produtos e seus respectivos lotes da marca PSM Pennaforte Produtos Naturais Ltda. contempla as formulações a seguir:

Dia Forte Lótus Nutri

Tribulus Terrestris com Maca Natumix

Amora Branca Natumix

Sucupira Natumix

Espinheira Santa Natumix

Mounjaro Natumix

Ora Pro Nóbis Natumix

Ozempic Natural Natumix

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A mesma resolução da agência ordena a restrição a medicamentos e suplementos da empresa Bálsamos JesSuplemento Natural Ltda., o que abrange os itens abaixo:

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Calm Je’s

Lipo Je’s

Bálsamo Je’s Algas Marinhas

Cura Je’s

Milagroso

Liberta Álcool Je’s

Virtuosa Je’s

Ouvido Bem Je’s

Bálsamo Je’s Colmavit 2

Além dessas proibições, a determinação da Anvisa, publicada no Diário Oficial da União, afeta o produto Mega Viril Lótus Nutri, da Muwiz Indústria e Laboratório Ltda.