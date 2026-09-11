Produto de medicina chinesa e substância conhecida como ‘Ozempic natural’ são proibidos pela Anvisa

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A Anvisa proibiu o medicamento “SollQ-75”, da medicina tradicional chinesa, por venda irregular e alegações terapêuticas sem registro. A agência também vetou produtos de berberina sem cadastro. Entenda por que a Anvisa alerta sobre esses itens, suas interações e a falta de evidências para perda de peso.

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Um medicamento apresentado como produto da medicina tradicional chinesa foi proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Comercializado em cápsulas com o nome “Soll*Q-75”, o item era vendido direto ao consumidor, sem exigência de prescrição médica e com alegações de propriedades terapêuticas, o que é vedado para essa categoria.

Segundo resolução publicada pelo órgão no Diário Oficial da União na quarta-feira, 9, essas irregularidades não permitem associar a mercadoria à medicina tradicional chinesa. A agência proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso do produto, vendido pela empresa Métodos Quantumbio Distribuidora e Serviços Ltda.

Na mesma decisão, a Anvisa também proibiu todos os produtos à base de berberina sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa. A berberina é um fitoterápico que ganhou popularidade nas redes sociais sendo apelidado pelos usuários de “Ozempic natural”.

Até o momento, porém, as evidências científicas sobre a perda de peso com berberina ainda são consideradas preliminares e inconclusivas, como alertou uma nota publicada em 2023 pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF).

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Segundo o comunicado, as principais indicações de uso da substância que possuem evidências clínicas, apesar de ainda serem limitadas, são para reduzir o colesterol e regular a glicose no sangue, especialmente em pacientes com diabetes tipo 2, mas quando ela é associada a outros tratamentos.

A maioria dos estudos clínicos sobre perda de peso são pequenos e de qualidade variável. Além disso, destacou o CFF, faltam estudos de melhor qualidade para determinar a segurança da ingestão de berberina por longos períodos de tempo.

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“O consumo de compostos pouco conhecidos, mesmo os extraídos de plantas, não deve ocorrer sem a orientação de um profissional de saúde. A berberina pode interagir com determinados medicamentos, como aqueles tomados para diabetes e hipertensão, podendo prejudicar o controle dessas doenças”, adverte.

Como saber se medicamento é autorizado pela Anvisa

Um medicamento autorizado é aquele que possui registro sanitário ou outra forma de regularização válida concedida pela Anvisa. Na prática, isso significa que o produto passou pelas etapas de fiscalização do órgão e pode ser fabricado, importado, distribuído, vendido e utilizado dentro das condições aprovadas.

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Esses remédios atendem aos pré-requisitos estabelecidos pela Anvisa para garantir qualidade, segurança e eficácia. Para verificar se um medicamento é autorizado pela Anvisa, basta acessar a página oficial Consultas Anvisa. Na caixa do remédio, busque pelo nome do produto ou número do CNPJ da empresa que fabricou o medicamento.

Se a plataforma indicar que seu status é “ativo” ou “válido”, o produto está regularizado, ou seja, é autorizado pela Anvisa. Já se estiver “inativo” ou “inválido”, significa que o medicamento não está regularizado e seu uso é proibido pela agência.