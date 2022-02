Primeiro Gripário do país bate recorde de atendimentos de Covid em janeiro

O primeiro Gripário do Brasil, do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE), em São Paulo, realizou 6 mil atendimentos em janeiro de 2022. Aberto em março de 2020, para atender exclusivamente pessoas com doenças respiratórias vítimas da Covid-19, registrou um aumento de 22,3% em relação ao pico de casos da doença, em março de 2021, com 4,9 mil avaliações médicas.

Segundo os médicos do Gripário, em 2022, de cada 100 pacientes, três foram internados na Unidade de Terapia Intensiva. Em 2020, antes da vacinação, de cada 100 pessoas, 10 davam entrada em UTI com doença grave. Eles também esclarecem que embora o número de atendimentos no Gripário tenha crescido, os pacientes atendidos têm sintomas respiratórios leves, dor de garganta e de cabeça, coriza e febre.

Entre eles, mais de 80% testaram positivo para a Covid-19, potencializado pela disseminação da variante ômicron, e o restante foi diagnosticado com influenza, que registrou queda de transmissão na última quinzena de janeiro.

Abaixo, os números da vacinação no Brasil: