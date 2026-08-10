Primeira vacina de RNA para gripe da história recebe aprovação para uso

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A FDA aprovou a primeira vacina de RNA mensageiro contra a gripe, desenvolvida pela Moderna. Chamada mFLUSIVA, mira três subtipos de influenza para maiores de 50 anos, usando a tecnologia já conhecida das vacinas de Covid-19. Ensaios clínicos demonstraram alta eficácia e segurança, superando doses padrão.

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As vacinas de RNA mensageiro debutaram nos braços do povo em meio a uma das maiores crises de saúde pública da história, a pandemia de covid-19. Apesar de o desenvolvimento desses produtos ter ocorrido em tempo recorde, eles são resultado de décadas de pesquisa – que inclusive renderam um Prêmio Nobel a dois cientistas.

Depois de provar sua segurança e eficiência em massa contra o coronavírus, a mesma tecnologia tem um novo alvo: a gripe. A FDA, a agência regulatória americana, aprovou a primeira vacina baseada em RNA mensageiro (ou mRNA) da história para o vírus influenza.

O anúncio foi feito pela biofarmacêutica Moderna, que também criou imunizantes com essa plataforma para a covid. O novo produto, batizado de mFLUSIVA, mira três subtipos de influenza e foi autorizado para qualquer pessoa acima de 50 anos.

A vacina trivalente tem a mesma lógica de ação daquela voltada ao vírus Sars-CoV-2: por meio de partículas de RNA, ela envia instruções às células para que elas montem uma defesa para quando o patógeno der as caras.

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O aval da FDA se ampara em dados bem-sucedidos dos estudos clínicos com o imunizante voltado aos vírus de influenza A/H1N1, A/H3NE e B/Victoria, que têm alta circulação global. Nos testes, a vacina de mRNA superou as doses padrão em termos de eficácia – só na pesquisa com idosos acima de 65 anos foram mais de 19 000 voluntários.

A maioria dos efeitos adversos foi leve ou moderado e de caráter temporário, reforçando a segurança da estratégia.

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Durante o anúncio, os dirigentes da Moderna ressaltaram que a plataforma de RNA mensageiro permite um desenvolvimento mais ágil, o que permite inclusive mudar a fórmula de acordo com as variedades sazonais esperadas para os agentes infecciosos por trás da gripe – a vacinação, lembremos, é recomendada anualmente, sobretudo a grupos de maior risco, como idosos e pessoas com doenças crônicas.

O laboratório americano afirmou que sua nova vacina estará disponível nos Estados Unidos para a temporada de gripe de 2026/2027, que ocorre entre o fim e o início do ano no Hemisfério Norte. Ainda não há informações sobre o pedido de submissão e perspectivas de aprovação no Brasil.