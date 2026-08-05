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Saúde

Presença de plástico e petróleo em ovos? O que diz Anvisa sobre vídeo que circula nas redes sociais

Agência diz que vídeo que circula nas redes sociais é falso e reforça que não existem ovos aprovados para consumo que tenham sido feitos de plástico ou petróleo

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 12h15 | Atualizado em 6 ago 2026, 10h34
Cartela de ovos
Ovo é alvo de vídeo com informação falsa nas redes sociais, alerta Anvisa (Irina Marwan/Getty Images)
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Um vídeo que circula nas redes sociais afirma que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta sobre a presença de plástico e petróleo em ovos. O conteúdo, porém, é falso, conforme informou a agência em comunicado oficial publicado na terça-feira, 4.

O órgão explicou que não existem ovos aprovados para consumo da população que tenham sido feitos de plástico ou petróleo, ou que contenham essas substâncias.

“A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) NÃO emitiu nenhum alerta sobre a presença de plástico ou petróleo em ovos, ao contrário do que afirma um vídeo que circula nas redes sociais. Essa informação é falsa. A Anvisa reforça que NÃO existem ovos feitos de plástico ou petróleo, ou contendo essas substâncias, aprovados para consumo”, diz a nota.

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Além disso, a agência informou que a fiscalização das granjas e da produção de ovos no Brasil é feita pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), órgão que acompanha e controla esses alimentos.

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Recomendações da Anvisa ao comprar ovos

No comunicado, a Anvisa reforça que ovos são ricos em proteínas de alta qualidade, minerais e vitaminas, especialmente as do complexo B.

O órgão recomenda adquirir ovos produzidos somente por estabelecimentos inspecionados pelos órgãos de agricultura.

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Além disso, o produto deve ter rótulo que tenha informações que garantam seu consumo seguro, como a sua rastreabilidade (lote e origem) e validade.

Caso haja impurezas na superfície dos ovos, a recomendação é lavá-los somente momentos antes do consumo.

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“A casca do ovo é porosa e coberta por uma película natural protetora (cutícula) que impede a entrada de bactérias, como a Salmonella. A lavagem remove essa camada e pode permitir a entrada de microrganismos para o interior do ovo, facilitando a contaminação”, alerta a agência. Os ovos também devem ser mantidos refrigerados.

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Anvisa
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