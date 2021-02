Prefeitura do Rio confirma vacinação de idosos nos primeiros dias de março

O prefeito do Rio Eduardo Paes anunciou na manhã deste sábado, nas redes sociais, que haverá vacinação de idosos a partir dos 79 anos de idade nos três primeiros dias de março.

“Semana que vem serão 3 dias de vacinação já confirmados. 3 dias para as pessoas de 79 anos. Chegando mais doses da vacina vamos anunciando novo cronograma”, afirmou.

De acordo com o calendário divulgado pelo prefeito, na segunda-feira a vacinação irá do meio-dia às 17h; na terça e na quarta, das 8h às 17h. Segundo Paes, o cronograma será anunciado assim que for confirmada a chegada de novos lotes.

Nesses três dias, a imunização está prevista para clínicas da família, centros municipais de saúde, além dos postos montados no Planetário da Gávea, no Museu da República (Catete), no Tijuca Tênis Clube e na Igreja Nossa Senhora do Rosário (Leme).