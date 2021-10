Prefeitura de São Paulo estuda flexibilizar a utilização de máscaras

O secretário municipal de saúde de São Paulo, Edson Aparecido, disse hoje, terça-feira 5, que a pasta estuda a flexibilização do uso de máscaras. A ideia é tirar a obrigatoriedade de utilização em lugares abertos. A afirmação foi feita durante entrevista coletiva para anunciar os preparativos do carnaval do próximo ano. Segundo Aparecido, o pedido para a análise foi do prefeito, Ricardo Nunes.

São Paulo já soma 81% de sua população adulta vacinada e quase 98% dos adolescentes imunizados com a primeira dose. O plano para flexibilizar as regras para o uso de máscaras é esperar que o índice de adultos protegidos chegue aos 100%. A estimativa é de que isso aconteça até o final deste mês. Além disso, a prefeitura também espera que o município continue a apresentar tendência de queda acentuada de mortes e internações provocadas pela Covid-19.