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Saúde

Preço, tempo fora de geladeira e suplementos: os diferenciais da Semavy, nova caneta de semaglutida brasileira

Medicamento que começa a ser disponibilizado no país também passou por estudos clínicos para avaliar sua equivalência ao produto original

Por Carlos Eduardo Barra Couri Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 14h00
Caneta injetora azul e branca do medicamento Semavy da Mantecorp, com dosagem de 1mg visível no visor, sobre fundo azul claro
Semavy recebeu aprovação da Anvisa no final de julho para diabetes tipo 2 (Hypera Pharma/Divulgação)
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Há poucos anos, conseguir uma caneta de semaglutida no Brasil era uma pequena odisseia: listas de espera, farmácias sem estoque e preços que passavam de mil reais por mês. A molécula que revolucionou o tratamento do diabetes e da obesidade virou, ao mesmo tempo, sinônimo de esperança e de escassez.

É esse cenário que a chegada de novas opções, como a Semavy, a semaglutida da Mantecorp, pretende começar a mudar. A partir de agora, o medicamento do grupo Hypera Pharma, aprovado para o tratamento do diabetes tipo 2, está disponível em farmácias de todo o país.

O grande trunfo do lançamento é o preço. Pelo programa Mantecorp Saúde, os descontos chegam a 67% em relação ao medicamento biológico de referência. Na compra de três unidades da apresentação de 4 mg/3 mL — que entrega a dose de manutenção de 1 mg por semana —, o valor pode cair para cerca de 333 reais por caneta, o equivalente a um tratamento de três meses.

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Nos canais digitais, uma unidade avulsa sai por 464,81 reais; nas lojas físicas, por 498,02 reais. Há ainda a apresentação de 2 mg/1,5 mL, voltada às doses iniciais de 0,25 mg e 0,5 mg, a partir de 278,89 reais.

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Preço baixo, porém, só interessa quando vem acompanhado de qualidade — e é aqui que a história fica mais interessante.

A semaglutida do Semavy não é fabricada no Brasil: ela chega pronta da Índia, um dos maiores polos farmacêuticos do planeta. Antes de embarcar, passa pelo controle de qualidade do fabricante indiano; ao desembarcar, é submetida a uma segunda bateria de análises pela Hypera.

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É o chamado duplo controle de qualidade, pensado para garantir que cada lote atenda aos padrões exigidos pela Anvisa, que registrou o produto no fim de julho.

Mais do que a origem, o que distingue o Semavy é um detalhe raro entre as semaglutidas sintéticas: ele nasce com estudo clínico de fase 3 em humanos. A pesquisa, publicada na revista científica Diabetes, Obesity and Metabolism, acompanhou 314 adultos com diabetes tipo 2 e comparou diretamente o novo produto ao biológico de referência ao longo de 24 semanas.

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Os resultados apontaram desempenho e segurança equivalentes entre os dois tratamentos, tanto no controle da glicemia quanto na redução de peso. Vale, no entanto, um cuidado de leitura. Equivalência não é superioridade: o estudo mostra que o Semavy funciona tão bem quanto a referência, o Ozempic.

Há também uma vantagem prática que quem convive com a rotina das canetas vai celebrar. Depois de aberta, a caneta de Semavy pode ser mantida em temperatura ambiente por até seis semanas, sem geladeira. Parece pouco, mas resolve um problema real: viagens, deslocamentos e o esquecimento involuntário fora da refrigeração deixam de comprometer o tratamento.

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Linha de suplementos

O lançamento não vem sozinho. A Hypera anuncia também o Semavy Nutri, linha de suplementos em pó — proteína e fibras — desenvolvida para as necessidades nutricionais de quem usa análogos de GLP-1, além do portal Minha Vida na Medida, com conteúdos sobre hábitos e bem-estar. É a lógica de olhar não apenas para a molécula, mas para toda a jornada do paciente.

Fica, ao fim, uma reflexão que nenhuma campanha substitui. A entrada de mais um concorrente é uma boa notícia para o bolso e para o acesso — quanto mais opções seguras e bem estudadas, melhor para o paciente e para o sistema de saúde.

Mas barateamento não pode virar banalização. A semaglutida não é cosmético nem atalho: é um medicamento potente, com indicações precisas, efeitos colaterais e contraindicações. Ela transforma vidas quando prescrita e acompanhada por um médico — e pode se tornar um problema quando usada por conta própria, no embalo da promessa de emagrecimento fácil.

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