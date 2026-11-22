Com a proximidade do verão, daqui a exato um mês, aumentam as preocupações com a saúde e a aparência da pele. A combinação de temperaturas elevadas, exposição solar intensa e maior transpiração exige cuidados específicos para evitar manchas, desidratação, queimaduras e envelhecimento precoce. Segundo a dermatologista Andréa Sampaio, este é o momento ideal para revisar a rotina de cuidados e preparar a pele para enfrentar os meses mais quentes do ano.

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“A preparação para o verão não deve começar apenas quando a pessoa vai à praia. É importante cuidar da barreira cutânea, manter a hidratação e, principalmente, adotar uma rotina consistente de proteção solar. A prevenção é sempre o melhor caminho para preservar a saúde e a qualidade da pele”, explica a médica à coluna GENTE.

Um dos principais pontos de atenção é o uso diário do protetor solar, inclusive nos dias nublados. A recomendação é optar por produtos com FPS 30 ou superior, proteção contra os raios UVA e UVB e reaplicação a cada duas horas durante a exposição ao sol, especialmente após mergulhos ou transpiração intensa. Outro cuidado importante envolve a escolha dos cosméticos. Produtos muito agressivos, esfoliações excessivas e o uso inadequado de ácidos podem comprometer a barreira de proteção da pele e aumentar a sensibilidade.

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“Nem sempre usar mais produtos significa cuidar melhor da pele. Durante o verão, a rotina deve ser adaptada às necessidades individuais. Uma limpeza suave, hidratação adequada e fotoproteção são fundamentais. Quem utiliza ácidos ou faz tratamentos dermatológicos precisa de orientação para evitar irritações e complicações”, diz.

Para quem deseja realizar procedimentos estéticos antes da estação, o planejamento também merece atenção. Tratamentos para manchas, textura, acne e rejuvenescimento devem ser avaliados individualmente, considerando o tempo de recuperação e as restrições à exposição solar.

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A dermatologista também chama a atenção para o melasma, condição que pode se agravar com a radiação solar e a exposição ao calor. Nesses casos, o acompanhamento especializado e o uso de fotoprotetores adequados, incluindo opções com cor e proteção contra a luz visível, podem fazer parte da estratégia de prevenção.

“O verão pode ser aproveitado sem abrir mão dos cuidados com a pele. O segredo está na constância, na escolha dos produtos adequados e no acompanhamento dermatológico. Uma pele bonita é, antes de tudo, uma pele saudável”, conclui.

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