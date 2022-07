Positividade para Covid-19 cai de 40,5% para 29,6% em duas semanas

Os resultados positivos de testes para o coronavírus caíram de 40,5% para 29,6% em duas semanas – uma diferença de 10,9 pontos percentuais. É o que indica as análises do Instituto Todos pela Saúde (ITpS) com base em 179.955 testes feitos pelos laboratórios Dasa, DB Molecular e HLAGyn entre 1º de março e 16 de julho, a maioria na região Sudeste.

Sobre as subvariantes da ômicron, a BA.4 e a BA.5 são identificadas atualmente em 96,9% das amostras positivas, contra 93,2% no período anterior. Nas amostras coletadas não há sinais de disseminação da BA.2.75, uma das subvariantes que têm provocado aumento de casos na Índia.

A positividade para a Covid-19 continua em queda em todas as faixas etárias. Em suas semanas, as a variação percentual se movimentou da seguinte forma: de 0 a 4 anos, de 18% para 13%; de 5 a 9 anos, de 23% para 14%; de 10 a 19 anos, de 30% para 17%; de 20 a 29 anos, 39% para 25%; de 30 para 39 anos, de 43% para 30%; de 40 para 49 anos, de 43% para 32%; de 50 a 59 anos, de 41% para 35%; de 50 para 59 anos, de 48% para 35%; de 60 a 69 anos, de 45% para 38%; de 70 a 79 anos, de 45% para 37%; e a partir de 80 anos, de 51% para 42%.

Em duas semanas, o número de municípios com as subvariantes BA.4 e BA.5 passou de 214 para 266, uma alta de 24,3%. Entre os avaliados, os que apresentaram maior queda no período foram: Rio de Janeiro (41% para 25%), São Paulo (42% para 31%) e Distrito Federal (29% para 21%). Houve estabilidade do percentual em Goiás (34%) e Mato Grosso (40%).

Abaixo, os números da vacinação no Brasil:

