Positividade de testes de Covid têm queda e chegam a 27,4% em 1 mês

Em menos de 1 mês, o número de testes positivos para Covid-19 teve uma queda de 40 pontos percentuais, passando de 67,7% para 27,4%, segundo o levantamento do Instituto Todos pela Saúde (ITpS) que analisou dados de 22 de janeiro e 19 de fevereiro. O balanço, realizado em parceria com os laboratórios particulares Dasa e DB Molecular e divulgado nesta quarta-feira, 23, também verificou o quadro de disseminação da variante de preocupação ômicron BA.1 entre os dias 13 e 19 deste mês e detectou redução de 98,9% para 97%, o que pode indicar a circulação da sublinhagem BA.2 ou de outra variante, como a delta.

A taxa relacionada a outras variantes ou linhagens do novo coronavírus aumentou de 1,1% para 3% no período. Embora tenha ocorrido uma redução na positividade de infecções pelo SARS-CoV-2, o índice é considerado alto em relação ao encontrado no início de dezembro, quando apenas 2% dos resultados eram positivos.

“O padrão epidemiológico que temos visto com a ômicron BA.1 no Brasil é semelhante ao de outros países: subida vertiginosa de casos por quatro a cinco semanas, afetando principalmente os mais suscetíveis, incluindo os não vacinados, seguida por uma rápida queda pelo mesmo período”, diz o virologista Anderson Fernandes de Brito, pesquisador científico do ITpS responsável pelo levantamento.

Como os indicadores ainda estão em queda, Brito reforça que é necessário manter as medidas para evitar novos casos de Covid-19, como usar máscaras, evitar aglomerações e tomar as vacinas.

Segundo o ITpS, foram realizados 5.589 testes RT-PCR Especial pelos laboratórios no período, dos quais 1.532 deram positivo para o novo coronavírus e, em 1.486, foi detectada a presença da variante ômicron BA.1.