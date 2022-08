Positividade de Covid-19 fica abaixo de 18% pela primeira vez desde abril

Dados divulgados nesta sexta-feira 12, pelo Instituto Todos pela Saúde (ITpS) mostram que a positividade para a Covid-19 ficou abaixo de 18% em todas as faixas etárias, pela primeira vez desde o final de abril.

Segundo a análise da instituição, o percentual está mais elevado conforme avança a idade. Nos grupos de 0 a 4, 5 a 9 e 10 a 19 anos, a positividade é de 6%; nos de 30 a 39 e 40 a 49 anos, de 12%; e nos de 60 a 69 e 70 a 79 anos, de 16% e 17%, respectivamente. Os dados resultam de análises com base em 398.435 testes feitos pelos laboratórios particulares Dasa, DB Molecular e HLAGyn entre 1º de fevereiro e 6 de agosto de 2022.

Em um mês, de 9 de julho a 6 de agosto, a positividade caiu mais de 20%, passando de 34,5% para 13,7%. A queda é resultado da ampla disseminação das subvariantes da ômicron, BA.4 e BA.5, no Brasil. De acordo com um relatório divulgado pelo ITpS na semana passada, elas já são encontradas em 98,8% das amostras positivas para SARS-CoV-2.

Sobre os estados, o instituto informou que o Distrito Federal tem, entre as localidades com dados disponíveis, a menor taxa de positividade: 3%. Depois está São Paulo, com 13%, seguido por Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás, todos com 14%.

Abaixo, os números da vacinação no Brasil:

