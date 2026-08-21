Por que você quer viver mais? Faça o teste que instiga um novo olhar para o envelhecimento

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O novo livro da gerontóloga Kerry Burnight, “Joyspan”, propõe uma reconfiguração da longevidade. Em vez de apenas viver mais ou com saúde, a obra defende que envelhecer com propósito e alegria é essencial. A autora apresenta quatro eixos de ação para alcançar essa plenitude e convida o leitor a avaliar seu próprio “joyspan”.

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Joyspan. O termo em inglês, que pode ser traduzido como tempo de vida com alegria, dá nome e rumo ao novo livro da gerontóloga Kerry Burnight, uma das vozes mais influentes sobre envelhecimento saudável nos Estados Unidos.

“É a experiência de bem-estar psicológico e satisfação na longevidade”, resume a pesquisadora na obra que acaba de sair no Brasil pela Editora Sextante. “É a resposta à pergunta: por que você quer viver mais tempo? Para quê? Para quem?”

Joyspan, o livro, propõe uma reconfiguração no modo de enxergar nossos anos de vida pela frente. Porque, como defende Burnight, não se trata de viver mais nem de só viver com saúde. Trata-se de integrar uma dimensão crucial para chegar lá e ser feliz: viver com propósito.

O conceito que baliza as ideias da gerontóloga agrega tanto a esfera do bem-estar psicológico como a da adaptabilidade ativa, a capacidade de se transformar de acordo com as mudanças de circunstâncias. Para uns, isso pode acontecer ao tornar-se avô ou avó. Para outros, quando se aposenta ou se perde um ente querido.

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Para atingir boas notas em seu joyspan, é preciso engajar-se, ao longo da vida, em pelo menos quatro grupos de ações reunidos pela autora:

Crescer: a determinação de continuar se desenvolvendo como pessoa Conectar-se: a construção e manutenção de relacionamentos Adaptar-se: a habilidade de se ajustar conforme os desafios da vida Doar-se: a disposição para compartilhar conhecimentos e enriquecer a vida alheia

Esses eixos podem sustentar a base de uma jornada que atende aos anseios mais básicos da rotina sem deixar de alimentar os sonhos que nos estimulam no dia a dia. E há ciência assinando embaixo disso.

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No livro, Burnight compartilha as coordenadas para aumentar nosso tempo de vida com alegria, receita que inevitavelmente nos levará a envelhecer de forma mais leve, resiliente e saudável, contornando as pedras pelo caminho. E também dá exemplos de personagens ilustres que corroboram sua tese, caso da atriz Betty White e do presidente americano Jimmy Carter.

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Esse percurso todo começa com um teste, um teste que convoca diretamente o leitor. Como está seu joyspan? Responda ao inventário abaixo e descubra.

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