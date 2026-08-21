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Saúde

Por que você quer viver mais? Faça o teste que instiga um novo olhar para o envelhecimento

Uma das maiores gerontólogas americanas propõe um novo conceito que merece ser agregado à busca pela longevidade

Por Diogo Sponchiato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 16h24 | Atualizado em 24 ago 2026, 11h43
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Propósito: estudos mostram que ele é um dos ingredientes da longevidade plena (Ilustração: VEJA SAÚDE/VEJA)
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Por que você quer viver mais? Faça o teste que instiga um novo olhar para o envelhecimento Priorizar nos meus resultados Google

Joyspan. O termo em inglês, que pode ser traduzido como tempo de vida com alegria, dá nome e rumo ao novo livro da gerontóloga Kerry Burnight, uma das vozes mais influentes sobre envelhecimento saudável nos Estados Unidos.

“É a experiência de bem-estar psicológico e satisfação na longevidade”, resume a pesquisadora na obra que acaba de sair no Brasil pela Editora Sextante. “É a resposta à pergunta: por que você quer viver mais tempo? Para quê? Para quem?”

Joyspan, o livro, propõe uma reconfiguração no modo de enxergar nossos anos de vida pela frente. Porque, como defende Burnight, não se trata de viver mais nem de só viver com saúde. Trata-se de integrar uma dimensão crucial para chegar lá e ser feliz: viver com propósito.

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O conceito que baliza as ideias da gerontóloga agrega tanto a esfera do bem-estar psicológico como a da adaptabilidade ativa, a capacidade de se transformar de acordo com as mudanças de circunstâncias. Para uns, isso pode acontecer ao tornar-se avô ou avó. Para outros, quando se aposenta ou se perde um ente querido.

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Para atingir boas notas em seu joyspan, é preciso engajar-se, ao longo da vida, em pelo menos quatro grupos de ações reunidos pela autora:

  1. Crescer: a determinação de continuar se desenvolvendo como pessoa
  2. Conectar-se: a construção e manutenção de relacionamentos
  3. Adaptar-se: a habilidade de se ajustar conforme os desafios da vida
  4. Doar-se: a disposição para compartilhar conhecimentos e enriquecer a vida alheia

Esses eixos podem sustentar a base de uma jornada que atende aos anseios mais básicos da rotina sem deixar de alimentar os sonhos que nos estimulam no dia a dia. E há ciência assinando embaixo disso.

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Capa do livro Joyspan Longevidade Plena, da Dra Kerry Burnight, com fundo branco e um círculo amarelo vibrante no centro. O título Joyspan está em letras pretas grandes, e Longevidade Plena em letras menores. Há uma citação de Mel Robbins no topo e o logo da editora Sextante na parte inferior
(Capa: Sextante/Reprodução)

No livro, Burnight compartilha as coordenadas para aumentar nosso tempo de vida com alegria, receita que inevitavelmente nos levará a envelhecer de forma mais leve, resiliente e saudável, contornando as pedras pelo caminho. E também dá exemplos de personagens ilustres que corroboram sua tese, caso da atriz Betty White e do presidente americano Jimmy Carter.

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Esse percurso todo começa com um teste, um teste que convoca diretamente o leitor. Como está seu joyspan? Responda ao inventário abaixo e descubra.

Página de um inventário joyspan com o título JOYSPAN NA PRÁTICA e O inventário joyspan. O texto instrui a circular a resposta para oito perguntas, sendo a primeira Para mim, a vida tem sido um processo contínuo de aprendizado, mudança e crescimento. As opções de resposta variam de Concordo totalmente (7) a Discordo totalmente (1), com opções intermediárias como Concordo em parte (6), Concordo ligeiramente (5), Nem concordo nem discordo (4), Discordo ligeiramente (3) e Discordo em parte (2). O número 23 aparece na parte inferior da página
(Foto: Sextante/Reprodução)
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Página de questionário com seis perguntas sobre experiências, relações e adaptação, cada uma com opções de resposta de Concordo totalmente a Discordo totalmente, numeradas de 7 a 1. O número 24 aparece no rodapé
(Foto: Sextante/Reprodução)
Formulário com duas perguntas de múltipla escolha sobre generosidade e propósito de vida, com opções de Concordo totalmente a Discordo totalmente e pontuações de 7 a 1. Abaixo, instruções para somar as pontuações em grupos como Crescer e Doar-se, e um texto sobre a importância da pontuação
(Foto: Sextante/Reprodução)
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