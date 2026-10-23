Por que um suplemento indiano que virou febre no TikTok se tornou alvo da Anvisa

A ashwagandha, erva de origem indiana que ganhou popularidade no TikTok por prometer alívio do estresse, melhora do sono e redução dos sintomas da perimenopausa, entrou no radar das autoridades sanitárias brasileiras. O alerta ganhou força nesta quarta-feira, 21, após a repercussão do caso de uma britânica que sofreu falência hepática, paradas cardíacas e graves danos cerebrais após o uso do suplemento.

Diante do episódio, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou um comunicado para alertar que a substância não é autorizada para uso em suplementos alimentares no Brasil.

“A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) alerta que esse suplemento NÃO tem registro no Brasil e sua fabricação, comercialização, distribuição e uso são proibidos no país. A substância NÃO integra a lista de ingredientes autorizados para uso nesse tipo de produto”, alertou o órgão.

Conhecida também como Withania somnifera, a ashwagandha é uma planta tradicionalmente utilizada na medicina ayurvédica, prática originária da Índia.

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Nos últimos anos, o ingrediente ganhou espaço em vídeos no TikTok, principalmente em conteúdos que prometem ajudar a controlar o estresse, melhorar o sono e aliviar sintomas associados às mudanças hormonais da perimenopausa, o período de transição natural que antecede a menopausa.

A popularidade nas plataformas digitais, no entanto, não significa que o produto seja seguro. A expressão “natural” também não é garantia de ausência de efeitos adversos ou de interações com medicamentos, destacou a Anvisa.

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“É terminantemente PROIBIDO vincular o uso desses produtos a alegações de cura, tratamento e prevenção de doenças”, acrescentou a agência.

Regras para suplementos

Desde 2018, a Anvisa mantém regras específicas para suplementos. Além de contar com uma lista de ingredientes autorizados e normas de rotulagem, esses produtos devem ser registrados e não podem se apresentar como se fossem remédios.

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A agência veda que produtos não classificados como medicamentos façam “alegações de saúde que façam referência à cura ou prevenção de doenças”, conforme diretriz estabelecida em 1999.

“Suplementos alimentares não são medicamentos e, por isso, não servem para tratar, prevenir ou curar doenças. Os suplementos são destinados a pessoas saudáveis. Sua finalidade é fornecer nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos em complemento à alimentação”, informa, em perguntas e respostas sobre o tema, a Anvisa.

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Recomendações ao comprar um suplemento alimentar

A Anvisa tem uma página dedicada aos suplementos alimentares com explicações sobre rótulos, benefícios comprovados e cuidados com propagandas enganosas. E dá as seguintes dicas:

Busque orientação com um profissional de saúde: ele poderá avaliar suas necessidades e indicar o produto mais adequado para você

Compre com segurança: adquira suplementos apenas em lojas físicas ou sites confiáveis

Siga as orientações: consuma o suplemento alimentar como o profissional indicou, respeitando a dose e o tempo de uso recomendados

Observe seu corpo: se perceber algum efeito diferente ou inesperado, avise o profissional de saúde e peça novas orientações