Por que o número de casos de Covid-19 voltou a subir no Chile

Há um mês o Chile observa sua média móvel de casos diários aumentar constantemente. No dia 20 de março, dado mais recente da plataforma Our World in Data, foram 5.672,6 novos casos registrados. Em 21 de fevereiro, eram 3.321,57, o que representa um aumento de 70,7%. Desde o dia 5 de março, esse número tem ficado acima dos 4.000 diários, chegando a 5.046 neste domingo, segundo dados do Our World in Data.

No sábado, 20, o país ultrapassou 7.000 casos diários de coronavírus pela primeira vez desde o início da pandemia. No total, o país soma 925.089 infecções, com 22.180 óbitos por conta da doença, segundo dados reunidos pela mesma plataforma.

LEIA TAMBÉM: Variante brasileira seria mais transmissível e causaria reinfecção

A situação dos hospitais também é preocupante. Embora os leitos de UTI destinados à pacientes com Covid-19 estejam com 66% de ocupação, de acordo com informações da Covid Chile, as unidades de terapia do país em geram estão com 94% de ocupação. A taxa é superior à registrada em julho de 2020, quando o país passava pelo pior momento da pandemia, até então.

O que chama a atenção é o fato de o Chile atingir um pico no número de casos da infecção ao mesmo tempo em que tem uma das mais bem-sucedidas campanhas de vacinação do mundo. Com 22.4 doses por habitante aplicada, o país ocupa a sétima posição no ranking mundial de nações com as maiores taxa de vacinação mantido pela Bloomberg, atrás apenas de Israel (53.9), Seychelles (47), Emirados Árabes Unidos (34.3), Maldivas (29.7), Mônaco (23.2) e Reino Unido (22.7).

No ranking de aplicações diárias, mantido pela Our World In Data, o país lidera com 1,45 dose por cada 100 habitantes. Em segundo lugar está Israel, que aplica 0,85 dose por cada 100 habitantes.

Os principais motivos para esse aumento vertiginoso no número de casos mesmo diante de uma ótima campanha de vacinação incluem: relaxamento das medidas de distanciamento social e prevenção. Acredita-se que como ocorreu no Brasil, o deslocamento das pessoas durante as férias de verão tenham desempenhado um papel importante na disseminação do vírus. O que comprova que de fato, mesmo com altas taxas de vacinação, as medidas de prevenção como o uso de máscaras, higienização das mãos e distanciamento físico de outras pessoas não pode ser abandonado.

Para tentar conter o avanço de casos, nesta segunda-feira, 22, o Ministério da Saúde do Chile anunciou um novo lockdown em diversas áreas da região metropolitana de Santiago, incluindo a capital. Cerca de 28 municípios, que englobam 33% da população do país, já estavam em quarentena total desde o início do mês.