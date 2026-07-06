Por que Curitiba se tornou a capital brasileira dos acidentes e estudos com a aranha-marrom

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O Brasil enfrenta um alarmante aumento nos acidentes com animais peçonhentos, com destaque para a aranha-marrom. Este artigo desvenda como a desinformação e métodos ineficazes agravam o problema. Descubra as três chaves para uma prevenção eficaz, indo além da “chinelada” e valorizando o equilíbrio ambiental.

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O Brasil registra um aumento preocupante nos acidentes com animais peçonhentos. Segundo dados do Ministério da Saúde, o país contabilizou 265 mortes em 2025 – o dobro do registrado no ano anterior -, com mais de 225 mil episódios notificados, envolvendo principalmente escorpiões, serpentes e aranhas. Entre estas, a aranha-marrom ocupa posição de destaque, especialmente na região Sul do país, onde Curitiba se tornou uma das cidades mais emblemáticas na convivência com a espécie.

Após mais de três décadas de estudos sobre a biologia e ecologia da aranha-marrom (com ênfase na Loxosceles intermedia), tornou-se evidente que sua alta densidade em Curitiba não decorre de um fator isolado, mas da convergência entre o comportamento da espécie e as condições urbanas.

Hoje, no entanto, a aranha-marrom pode ser encontrada praticamente em todo o Brasil. O que mudou nessas três décadas? Por que todo o conhecimento acumulado não foi suficiente para reduzir os acidentes? A sociedade está mais capacitada para enfrentar esse risco, ou as pessoas que cresceram nesse cenário tornaram-se ainda mais temerosas?

Parte da resposta reside na desinformação, que fomenta um fenômeno evolutivo e cultural denominado “biofobia”, a aversão irracional à natureza. Essa percepção dificulta tanto as ações preventivas quanto o manejo adequado do risco. Durante décadas, a reação predominante da população diante da aranha-marrom baseou-se no uso indiscriminado de inseticidas domésticos e na eliminação direta de qualquer exemplar encontrado, geralmente por meio da popular “chinelada”, difundida como o método mais prático e isento de efeitos colaterais.

Porém, estudos científicos demonstram que muitos pesticidas possuem baixa eficácia contra a espécie e, paradoxalmente, podem agravar o problema. Além de causarem desequilíbrios ambientais ao eliminar predadores e competidores naturais, essas substâncias costumam aumentar a agitação das aranhas, elevando as chances de contato acidental. Assim, o que parece ser uma solução imediata acaba por potencializar a permanência e o perigo da espécie no ambiente doméstico.

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A prevenção eficaz assenta-se em três saberes fundamentais. O primeiro é o manejo ambiental. A aranha-marrom busca esconderijos escuros, secos e pouco movimentados – caixas de papelão, objetos e quadros pendurados, roupas amontoadas, forros soltos, sótãos, depósitos e entulhos de material de construção acumulados há anos.

A recomendação é eliminar esses refúgios, manter ambientes limpos e arejados, vedar frestas, rebocar paredes com tijolos aparentes e evitar o acúmulo de objetos, especialmente em contato com paredes. Roupas, toalhas e calçados devem ser inspecionados antes do uso, sobretudo após longos períodos guardados. Cortinas, lençóis e cobertores não devem tocar o chão. A limpeza frequente permanece uma das medidas mais eficazes.

O segundo saber diz respeito ao controle biológico, considerado uma das principais descobertas das pesquisas realizadas em Curitiba. A Loxosceles intermedia não se destaca por ser mais agressiva ou por possuir a toxina mais potente entre as espécies do gênero. O que favorece sua proliferação é, muitas vezes, a ausência de competidores naturais.

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Estudos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa em Bioética Ambiental da PUCPR demonstraram que residências com menor diversidade de aranhas sinantrópicas tendem a apresentar populações maiores de aranha-marrom. Assim, animais frequentemente eliminados pelos moradores revelam-se aliados importantes: espécies inofensivas como a aranha-treme-treme (Pholcus phalangioides), a aranha-vermelha (Theridion rufipes) e as já conhecidas lagartixas atuam como predadores naturais da aranha-marrom.

O extermínio indiscriminado desses organismos – muitas vezes associado à ideia de sujeira ou perigo -, pode favorecer justamente o aumento da espécie que se deseja controlar. Os experimentos confirmaram a eficiência da aranha-treme-treme como predadora, mas traduzi-los em prática exigiu investimento na compreensão da relação das pessoas com as aranhas e no desafio de promover engajamento social e superação da aversão a esses animais.

O terceiro saber relaciona-se ao comportamento cotidiano. Como a aranha-marrom possui hábitos predominantemente noturnos e busca abrigo em locais pouco perturbados, pequenas mudanças de rotina reduzem significativamente o risco de acidentes: acender a luz antes de entrar em cômodos fechados, usar luvas ao manusear materiais armazenados há muito tempo e evitar colocar as mãos em caixas, frestas ou buracos sem inspeção prévia são medidas simples e eficazes.

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Em caso de picada, a orientação é lavar o local com água e sabão e buscar atendimento médico imediatamente, evitando receitas caseiras que podem agravar o quadro clínico. Em caso de dúvida, é possível acionar o CIATox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) 24 horas pelo número 0800 722 6001; Curitiba dispõe também do 0800 041 0148. Existem protocolos específicos para o atendimento de acidentes leves a graves – é importante conhecer as opções disponíveis na sua região.

O enfrentamento dos acidentes com animais peçonhentos não depende apenas da biologia, mas também da educação ambiental e da comunicação científica. O medo excessivo, frequentemente alimentado por narrativas sensacionalistas, dificulta a adoção de práticas preventivas realmente eficazes. As pessoas desaprenderam a se relacionar com a natureza. Acostumadas a um ambiente urbano cada vez mais estéril, perderam a habilidade de identificar riscos reais e de se proteger adequadamente.

Diante desse cenário, o desafio é claro: o que é necessário para reconectar e reeducar a sociedade? Compreender a biologia e o comportamento da aranha-marrom é o passo fundamental para substituir a “cultura do extermínio” por estratégias inteligentes de prevenção e coexistência.

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No início da jornada, a pergunta era: “o que fazer para acabar com a aranha-marrom?”. Enquanto o esforço coletivo buscava tratamentos e métodos de controle, nossa pesquisa seguia na contramão, movida por uma questão essencial: quem é ela? O estigma de “vilã” atribuído à espécie mostrou-se, ao longo do tempo, incompatível com a realidade biológica desses animais.

* Marta Luciane Fischer é bióloga, arte-educadora, mestre e doutora em zoologia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e professora do curso de Ciências Biológicas e do Programa de Pós-Graduação em Bioética da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), além de líder do grupo de pesquisa em Bioética Ambiental. É autora da obra Aranha-marrom: 30 anos de estudos biológicos, epidemiológicos e sociais, publicada em coedição pela PUCPRESS e pela Editora UFPR, além de criadora do canal. @aranha.marrom no Instagram