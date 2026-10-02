🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Saúde

Popularização das canetas mobiliza mercado por soluções contra perda de massa muscular

Trata-se de uma demanda emergente e amplificada pela busca de um corpo bonito e pelo sonho da longevidade

Por Diogo Sponchiato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 06h00 | Atualizado em 2 out 2026, 08h06
Mulher deitada em um banco de academia, levantando halteres com as mãos usando luvas de treino e unhas pintadas de roxo
TREINO VITAL - Exercícios de força: cada vez mais essenciais à rotina (Lucy Lambriex/Getty Images)
Continua após publicidade
Popularização das canetas mobiliza mercado por soluções contra perda de massa muscular Priorize VEJA no Google

Toda revolução tem seu preço. A ascensão da última geração de remédios para emagrecer — as canetas de Ozempic, Wegovy e Mounjaro — cobrou o seu. Trata-se da perda de músculos que acompanha a bem-sucedida diminuição da gordura corporal, para além de seus benefícios à saúde. Só que o esvaziamento da massa magra não é um detalhe estético. Processo incontornável com os quilos eliminados de forma mais rápida — e com o avanço da idade —, ele também pode maltratar o organismo se não for mitigado. Daí a mobilização de indústrias tão diversas, da farmacêutica à dos suplementos e academias de ginástica, a fim de atender a uma demanda emergente e amplificada pela busca de um corpo bonito e pelo sonho da longevidade.

De fato, o boom das canetas de GLP-1 sacudiu o mercado de soluções para manter os músculos em dia. E o motivo é biológico. “Toda perda de peso, independentemente do método utilizado, pode vir acompanhada de perda de massa muscular”, diz o endocrinologista Fabio Moura, diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. “De forma geral, se considera aceitável que cerca de 75% do peso perdido corresponda à massa gorda e até 25% à magra.” Só que, quanto mais se emagrece, mais músculos evaporam. Por isso a recomendação de sempre usar canetas ou outros fármacos com a prática de atividade física e ajustes na dieta. Uma prescrição que tem repercutido no movimento de espaços fitness e no segmento dos alimentos e suplementos proteicos.

Pessoa com camiseta cinza e relógio inteligente no pulso esquerdo, aplicando uma injeção azul na barriga, segurando a pele abdominal com a mão direita
TERAPIA DAS AGULHAS – Efeito colateral: não se elimina só gordura (Tatsiana Volkava/Getty Images)

No país, 90% das academias e estúdios ampliaram sua base de alunos nos últimos doze meses, um pouco acima da média global de aumento de 86%, segundo o Relatório do Mercado Fitness da plataforma Wellhub. Um fenômeno puxado pela conscientização da importância do exercício, mas certamente insuflado pelas novas exigências do emagrecimento em escala. É nessa onda que os suplementos alimentares surfam. Um levantamento da empresa Scanntech aponta um salto de 440% na venda da categoria, encabeçada pelo whey protein e pela creatina, voltados ao ganho de massa e força muscular. Além deles, em 2025 houve crescimento na busca por iogurtes proteicos (alta de 21%), shakes pré e pós-treino (16%) e leites saborizados proteicos (14%). A febre da proteína se encorpou com a das canetas.

Siga

Canetas emagrecedoras e o futuro da luta contra obesidade

Continua após a publicidade

Apesar do marketing, trata-se de uma preocupação genuína da população. “Embora o consumo de proteína por meio da alimentação seja bem suficiente no Brasil, tanto em idosos como em pessoas que fazem uso de canetas, é preciso equilibrar ainda mais essa ingestão e, muitas vezes, recorrer à suplementação”, diz a nutricionista Myrian Najas, professora da Unifesp. “Mas, sem exercício, tomar proteína não aumenta a massa muscular de ninguém.” Ou seja, sozinhos, pós e cápsulas não surtem efeito.

PESQUISA - Drogas para segurar os músculos: mais próximas da realidade
PESQUISA - Drogas para segurar os músculos: mais próximas da realidade (Vithun Khamsong/Getty Images)

Sob essa perspectiva, a alta nas academias e em outros espaços de treinamento é extremamente salutar. “O músculo precisa ter estímulo mecânico para que exerça sua devida função”, afirma o educador físico Guilherme Peixoto, professor da Escola de Educação Física e Esporte da USP. E aí cabe pontuar que não basta caminhar, pedalar ou correr. É preciso intercalar as atividades aeróbicas com um treino de força e resistência, caso da boa e velha musculação. Peixoto toca em um ponto, ou melhor, uma palavra fundamental para entender a importância da massa magra: função, isto é, a capacidade de as células musculares se contraírem adequadamente para realizar qualquer esforço. “No passado, se olhava apenas para a quantidade de massa muscular. Hoje a função está na frente dela”, conta o professor. Sim, tamanho não é documento: os profissionais precisam saber como o paciente se sai em um teste de preensão manual, por exemplo.

Continua após a publicidade

Infográfico Os Dez Mandamentos com dicas para preservar massa muscular. Cada mandamento tem um número, um ícone e um texto explicativo. Os ícones incluem um braço musculoso, um haltere, um calendário, um bife, uma caixa de leite, um pote de suplemento, uma molécula, uma cama, um corpo humano, uma balança e uma maçã com um prontuário médico

A perda de massa e função muscular é justamente o que define a sarcopenia, um processo que ocorre com a idade, mas precisa ser contido se a meta é ampliar a qualidade e a expectativa de vida. Essa não é uma preocupação que se restringe à velhice, convém frisar. “A partir dos 30 ou 40 anos, perdemos, em média, de 3% a 8% de massa muscular a cada década de vida, algo que se acentua depois dos 60 e ocorre de maneira mais significativa em indivíduos que não praticam exercícios”, afirma o médico Leonardo Oliva, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Comer direito, malhar com frequência, dormir bem, não se render a hábitos que podem sabotar os músculos (como fumar ou ingerir álcool) em meio ao estresse da rotina… Fato é que nem sempre é fácil seguir o roteiro para não engordar e ainda preservar os muques. Não é à toa que soluções como os suplementos entram cada vez mais na cesta de compras do cidadão que envelhece ou faz uso de canetas. A ponto de marcas como a Semavy, análogo de GLP-1 sintético recém-lançado pela Mantecorp, oferecer pacotes e descontos para uma linha própria de suplementos alimentares que podem ajudar a encarar a perda de peso com menos reveses, inclusive para os músculos.

Caneta injetora azul e branca da marca Semavy, ao lado de uma caixa e um sachê de Semavy Nutri-Fibras sabor laranja, suplemento alimentar em pó para equilíbrio intestinal
PACOTE – Semavy: nova caneta tem linha própria de suplementos (./.)
Continua após a publicidade

Ainda assim, a tarefa de blindá-los é desafiadora. E é por essa razão que a indústria farmacêutica entrou na jogada, pesquisando e desenvolvendo medicações não hormonais que buscam atenuar a diminuição da massa magra. Um passo real acaba de ser dado nessa direção com a aprovação pela agência regulatória americana do primeiro anticorpo monoclonal testado e validado para essa finalidade. O apitegromabe foi autorizado por ora apenas a pacientes de atrofia muscular espinhal, doença rara que limita os movimentos e leva à perda de força, mas já está sendo estudado para mitigar o famoso efeito colateral em meio ao uso de canetas como o Mounjaro. No corpo, essa classe inédita de injeções inibe uma substância que trava o crescimento muscular.

Se tudo der certo, podemos esperar uma fornada de medicações com essa proposta. O bimagrumabe, em fase avançada de estudos, foi avaliado em pacientes com obesidade e diabetes que utilizavam canetas e chegou a aumentar um pouco o percentual de massa magra. Outro integrante da categoria, o trevogrumabe, demonstrou capacidade de reduzir pela metade a perda de músculo entre usuários de semaglutida. A expectativa é de que tais drogas possam estrear a partir de 2028 para aliviar esse fardo do emagrecimento nem sempre superado com mudanças de hábito.

Mulher asiática de cabelo preso, vestindo camiseta lilás, bebendo um shake verde de um copo shaker em uma academia
SHAKE POP – Whey protein: produto ganhou as academias (ATHVisions/Getty Images)
Continua após a publicidade

No entanto, um consenso não deverá mudar. Tais remédios não vão substituir as sessões na academia e os cuidados com a alimentação. “Até porque, além de um efeito limitado, os estudos não mostram que essas novas drogas melhoram a função muscular”, ressalva Peixoto. Isso significa que o binômio dieta e exercício seguirá imperativo. “Nenhum remédio vai substituir a musculação”, afirma o professor da USP. E a evolução do treino de força, sempre gradual, não pode pautar-se na dos colegas, e sim respeitar particularidades e restrições individuais — lembremos que tamanho não é necessariamente documento em matéria muscular. Tampouco adianta se entupir de whey protein e se esquecer de um cardápio balanceado. “Não se deve trocar uma refeição por um shake ou qualquer coisa do tipo”, diz Najas. As demandas do mundo mudam, mas alguns princípios seguem firmes e fortes.

Publicado em VEJA de 2 de outubro de 2026, edição nº 3015

Publicidade
TAGS:
Atividade Física
Emagrecimento
Revista
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Eleições Digital

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês*
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*A assinatura inclui acesso ao site de VEJA, conteúdos exclusivos para assinantes e navegação com menos anúncios. Benefícios sujeitos às condições e à disponibilidade da assinatura.
*Pagamento único trimestral de R$ 5,97, equivalente a R$ 1,99/mês durante os 3 primeiros meses.