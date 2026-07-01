Pode tomar vacina da gripe e da covid no mesmo dia? O que diz estudo com 2,5 milhões de adultos

O que é mais seguro: tomar as vacinas contra a covid-19 e a gripe no mesmo dia ou receber apenas a vacina contra a gripe? Um novo estudo publicado na revista científica Annals of Internal Medicine mostra que a aplicação simultânea dos dois imunizantes não está associada a um risco maior de eventos adversos graves do que receber apenas a vacina contra a gripe.

Segundo o estudo, liderado por pesquisadores da Universidade de Washington em St. Louis, nos EUA, a administração das doses no mesmo dia não aumentou o risco de ataques cardíacos, acidentes vasculares cerebrais (AVC) ou outros problemas cardiovasculares agudos. Ou seja, tomar as duas vacinas no mesmo dia se mostrou tão seguro quanto receber apenas a vacina contra a gripe.

Os cientistas realizaram uma simulação de ensaio clínico utilizando dados de 2,5 milhões de pacientes do sistema de saúde do Departamento de Assuntos de Veteranos dos EUA (VA) entre 1º de setembro de 2022 e 26 de agosto de 2025.

Eles compararam mais de 700 mil adultos que receberam as duas vacinas no mesmo dia com 1,8 milhão que receberam apenas a vacina contra a gripe. Os pesquisadores acompanharam os participantes durante 90 dias após a vacinação, monitorando 46 possíveis eventos adversos, que variaram de menos graves a potencialmente fatais.

Continua após a publicidade

Resultados

De acordo com os autores do estudo, a maioria dos trabalhos anteriores sobre a segurança dos imunizantes contra a covid-19 focou nas primeiras vacinas da pandemia e acompanhou os participantes por um intervalo de tempo mais curto, além de comparar pessoas vacinadas com não vacinadas.

Em contraste, como a pesquisa abrangeu o período de setembro de 2022 a agosto de 2025, eles conseguiram avaliar três formulações da vacina contra a covid-19: as bivalentes, as adaptadas à variante XBB e as adaptadas à KP — as duas últimas são ramificações da variante ômicron.

Continua após a publicidade

O que eles descobriram foi que tomar a vacina contra a covid-19 e contra a Influenza no mesmo dia não aumentou o risco de efeitos colaterais graves, incluindo problemas cardíacos e de coagulação sanguínea, distúrbios neurológicos e doenças relacionadas ao sistema imunológico. O resultado se manteve para os três tipos de vacina contra a covid-19.

“Nossos achados são consistentes com estudos recentes que avaliaram doses de reforço”, escreveram os autores na pesquisa, ressaltando, porém, que o estudo incluiu predominantemente uma população idosa, masculina e branca, o que pode limitar a generalização dos resultados. Além disso, eles não avaliaram eventos adversos de curto prazo, como febre ou dor no local da injeção.