Pneumo 20: vacina ‘turbinada’ contra pneumonia será oferecida para idosos com mais de 85 anos

Ler Resumo





A vacina pneumocócica 20-valente, a pneumo 20, passa a ser ofertada para idosos com mais de 85 anos na rede pública. O imunizante protege contra mais de 20 sorotipos de bactérias causadoras de pneumonia e meningite. Essa população foi escolhida devido à maior vulnerabilidade, com meta de vacinar 90% dos 2,3 milhões de pessoas. O Ministério da Saúde detalha o esquema de vacinação.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Incorporada na rede pública para a população com menos de cinco anos em junho deste ano, a vacina pneumocócica 20-valente conjugada, mais conhecida como pneumo 20, começou a ser ofertada a idosos com mais de 85 anos, segundo estratégia anunciada pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira, 14. O imunizante “turbinado” protege contra mais de 20 sorotipos da principal bactéria causadora de pneumonia e meningite, o Streptococcus pneumoniae.

Essa população foi escolhida por ser mais vulnerável à infecção pela bactéria. Segundo dados da pasta, a taxa de mortalidade por pneumonia foi de 758,1 óbitos por 100 mil habitantes em 2024 e de 743,1 por 100 mil em 2025 entre as pessoas com 85 anos ou mais.

É a primeira vez que a vacina é oferecida para essa faixa etária e a meta é de vacinar ao menos 90% das 2,3 milhões de pessoas que fazem parte do público-alvo.

“Com o avançar da idade, as infecções pneumocócicas tendem a apresentar maior gravidade, risco de complicações e taxas de mortalidade mais elevadas. Entre os fatores que aumentam essa vulnerabilidade, estão o processo natural de envelhecimento do sistema imunológico (imunossenescência), e a maior frequência de comorbidades”, explicou, em nota, o ministério.

Continua após a publicidade

Além de problemas respiratórios, as pessoas mais idosas podem ter complicações que afetam o coração, os rins e o sistema nervoso central.

A vacina foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 2023 e, desde o ano passado, é oferecida na rede privada por valores a partir de R$ 418.

Continua após a publicidade

Esquema de vacinação

De acordo com o ministério, a recomendação da vacina pneumocócica 20 considera o histórico de vacinação contra a doença e “define diferentes condutas de acordo com as vacinas já recebidas”.

A pneumo 20 já é ofertada para pessoas de 60 a 84 anos acamadas ou institucionalizadas e com condições clínicas especiais estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Na nova estratégia, a imunização vai ocorrer não só nas unidades de saúde, mas em ações extramuro e até em domicílio.

Continua após a publicidade

Veja os detalhes abaixo:

85 anos ou mais, sem vacinação pneumocócica prévia: dose única da pneumo 20

dose única da pneumo 20 Recebeu apenas um dose de pneumo 13 ou pneumo 15: um dose da pneumo 20, respeitando intervalo mínimo de dois meses

um dose da pneumo 20, respeitando intervalo mínimo de dois meses Recebeu apenas uma dose de pneumo 23: uma dose da pneumo 20, com intervalo mínimo de um ano

uma dose da pneumo 20, com intervalo mínimo de um ano Recebeu dois doses de pneumo 23: não há indicação de pneumo 20 na estratégia

não há indicação de pneumo 20 na estratégia Recebeu um dose de pneumo 13 ou pneumo 15 + uma dose de pneumo 23: não há indicação de pneumo 20 na estratégia