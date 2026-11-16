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Andrea Uchoa criou o “Guia do Paciente”, uma plataforma para descomplicar o acesso a medicamentos no Brasil. Após anos na indústria farmacêutica, ela identificou a dificuldade dos pacientes em iniciar tratamentos por falta de informação. A ferramenta oferece, gratuitamente, onde e como conseguir remédios via SUS, Farmácia Popular, planos de saúde ou descontos da indústria, com curadoria de especialistas. Uma solução essencial para evitar a desistência do tratamento.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Depois de trabalhar mais de 20 anos na indústria farmacêutica, a executiva Andrea Uchoa chegou ao diagnóstico de uma das principais dores dos pacientes brasileiros. “Vi de perto pessoas com diagnóstico e receita médica na mão que não conseguiam começar o tratamento por falta de informação”, conta.

Fora dos laboratórios, ela se imbuiu de uma missão: ajudar a remediar essa dificuldade crônica capaz de impactar a qualidade e a expectativa de vida. Foi a partir daí, conectando as áreas de acesso, tecnologia e políticas públicas, que começou a conceber uma plataforma que permitisse aos pacientes descobrir onde e como conseguir a medicação de que precisam — muitas vezes de forma gratuita.

Parece algo trivial, mas, na prática, não é. “O paciente sai da consulta com a prescrição e, com frequência, não sabe por onde começar. Existem caminhos pelo SUS, pela Farmácia Popular, pelo plano de saúde e por programas de desconto e suporte oferecidos pela indústria, mas essa informação está espalhada e muitas vezes desatualizada”, expõe Uchoa. “E é nesse intervalo, entre a prescrição e o início do tratamento, que muita gente desiste. ”

Para resolver a vida do cidadão, Uchoa recrutou um time de especialistas e acaba de lançar o Guia do Paciente, uma plataforma que, por meio de um sistema de buscas simples e intuitivo e um cadastro rápido, oferece gratuitamente os caminhos para identificar onde um medicamento está disponível em sua região. É como um Waze da saúde.

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A ferramenta, que pode ser acessada pelo celular, indica se há opções do fármaco no SUS ou no programa Farmácia Popular, aponta se há desconto via convênio ou laboratório e mostra onde é vendido em drogarias próximas ao seu endereço — bem como o preço divulgado.

“O Guia do Paciente não vende nem compara produtos. Reunimos, em um só lugar e com curadoria técnica de farmacêuticos, profissionais de advocacy e inteligência artificial, todas as formas de acesso para o tratamento indicado pelo médico”, explica Uchoa. “A prescrição é soberana. Nosso papel é mostrar o caminho, com isenção. ”

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Segundo a fundadora e CEO da plataforma, essa curadoria é o que diferencia o Guia inclusive dos assistentes de IA que se popularizam hoje. Eles não conseguem agregar todas as vias de acesso, bem como as instruções para obter a medicação, tanto na rede pública como na privada.

O programa rastreia mais de 3. 000 protocolos públicos adotados por 27 estados, cobrindo todo o território nacional.

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Modo de usar

A nova plataforma é acessada por um site que apresenta logo de cara o mecanismo de busca de remédios. Por texto ou voz, você pode anunciar o nome do princípio ativo ou da marca. A partir daí, é requisitado o CEP de onde você está ou a localização por GPS.

Com um breve cadastro, que pede informações como número de telefone e e-mail ou pode ser conectado com a sua conta no Google ou Facebook, o sistema irá mostrar onde e como conseguir a medicação — de forma gratuita, com os descontos disponíveis ou por meio de compra em farmácia.

Se você digitar, por exemplo, losartana, um anti-hipertensivo comum, será levado a uma página com as unidades do SUS ou drogarias conveniadas ao programa Farmácia Popular para conseguir os comprimidos de uso contínuo sem custos.

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O Guia do Paciente ainda informa o passo a passo para obter o produto por essas vias e traz, quando existirem, os programas de desconto caso o produto não esteja contemplado em políticas públicas.

Também contextualiza em que contextos medicações de alta complexidade estão (ou não) disponíveis no âmbito do SUS. O paciente que buscar pelo medicamento pembrolizumabe, um tipo de imunoterapia indicada a alguns tipos de câncer, vai entender que, pela rede pública, ele está disponível apenas para alguns diagnósticos, como melanoma.

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A ideia da ferramenta, portanto, é unificar a busca a fim de facilitar o acesso com dados confiáveis e revisados por um time de experts — algo que a IA não oferece.

“Queremos um Brasil em que nenhum paciente deixe de iniciar ou abandone um tratamento por falta de informação”, diz Uchoa.