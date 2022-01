Pfizer vai antecipar 600 mil doses da vacina pediátrica ao Brasil

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou nesta segunda-feira, 10, que conseguiu a antecipação de 600 mil doses da vacina contra a Covid-19 para o público infantil de 5 a 11 anos. “Conseguimos antecipar com a Pfizer mais 600 mil doses da vacina pediátrica agora no mês de janeiro. Então serão 4,3 milhões de doses da vacina”, disse, na portaria do Ministério.

Segundo Queiroga, o processo para aquisição e distribuição de imunizantes no país é satisfatório, comparado a outros países. “A indústria farmacêutica só pode deflagrar produção de doses após o aval da agência regulatória [Anvisa]. Doses não aprovadas pela agência regulatória não podem adentrar no país, sob pena de caracterizar até mesmo crime sanitário”, declarou o ministro na tentativa de defender a postura do governo na condução do combate à pandemia.

A pasta ainda não oficializou a data de início da vacinação infantil, mas informam que as doses serão distribuídas aos estados no dia seguinte à chegada ao Brasil, proporcionalmente ao tamanho da população.