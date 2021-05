Pfizer: Queiroga diz que mais 100 milhões de doses chegam até dezembro

O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou em coletiva de imprensa nesta terça-feira, 11, que foi autorizado ontem pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, a comprar mais 100 milhões de doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19. Outras 100 milhões de doses já foram adquiridas pela pasta.

Queiroga afirmou que o novo contingente de doses chegará a partir de setembro, para quando são esperadas 30 milhões de aplicações. O restante deve desembarcar no país até dezembro. “Nas mais de 38.000 salas de vacinação, temos o potencial de vacinar mais de 2,4 milhões de pessoas por dia. Esse compromisso nós podemos assumir”, disse o ministro.

O lote anterior, de acordo com cronograma da própria pasta, será totalmente entregue até o fim do terceiro trimestre do ano. Grupo de três meses quando, vale dizer, será enviada a grande maioria de doses, 84,4 milhões.

Procurada, a Pfizer não deu mais informações sobre a nova compra anunciada pelo Ministério da Saúde.

