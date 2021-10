Pfizer pedirá autorização para uso de vacina contra a Covid-19 em crianças

A farmacêutica Pfizer anunciou na manhã de hoje, quarta-feira 27, que solicitará à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovação para uso de sua vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. A submissão do pedido será feita em novembro. A informação foi transmitida em nota divulgada pela empresa.

Na terça-feira 26, o imunizante da empresa americana, criado em conjunto com a BioNTech, da Alemanha, recebeu sinal verde para utilização em crianças dessa faixa etária de conselheiros do Food and Drug Administration (FDA), agência regulatória dos Estados Unidos responsável pela liberação de medicamentos no mercado americano.

A Pfizer não informou a data na qual o pedido será enviado à Anvisa. Nos Estados Unidos, a administração do presidente Joe Biden anunciou na segunda-feira 25 que já tem um plano preparado para iniciar a vacinação de crianças assim que o imunizante receber a liberação total do FDA e também do Centro de Controle de Doenças, o que deve acontecer no início de novembro.

No Brasil, a Anvisa rejeitou solicitação para uso da CoronaVac em crianças de 3 a 11 anos. por falta de documentação, segundo a agência.