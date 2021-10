Pfizer pede autorização para aplicar vacina em crianças de 5 a 11 anos

A Pfizer e BioNTech pediram autorização para o Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos, para o uso emergencial de sua vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. “Com os novos casos em crianças nos Estados Unidos continuando em alto nível, o pedido é um passo importante em nosso esforço contínuo contra a Covid-19. Estamos empenhados em trabalhar com o FDA com o objetivo final de ajudar a proteger as crianças contra esta grave ameaça à saúde pública”, informou em nota a farmacêutica Pfizer nesta quinta-feira, 7.

Em setembro, as empresas enviaram ao FDA os dados iniciais de pesquisas sobre o efeito da vacina nas crianças. Também anunciaram a segurança e eficácia da vacina em crianças de 5 a 11 anos, com dados preliminares que ainda passam por avaliação de outros pesquisadores para posterior publicação em revistas científicas.

No Brasil, a vacina da Pfizer é a única com autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para ser aplicada em adolescentes de 12 a 17 anos de idade com e sem comorbidades.