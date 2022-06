Pfizer pede autorização da Anvisa para reforço em crianças de 5 a 11 anos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu nesta terça-feira, 21, o pedido da Pfizer para incluir a dose de reforço para as crianças de 5 a 11 anos na bula de seu imunizante contra a Covid-19. Na solicitação, a farmacêutica indica que a dose adicional seja aplicada ao menos cinco meses após o término do esquema inicial, composto por duas doses.

A agência informou que vai analisar os dados clínicos apresentados pela empresa e informou que eles “devem comprovar o benefício da dose adicional para este público específico”. O prazo de avaliação é de 30 dias. O reforço já foi autorizado para o grupo com mais de 12 anos.

Em maio, a Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos, liberou a dose de reforço da vacina para crianças com mais de 5 anos. Segundo a agência, estudos com outras populações mostraram que a eficácia da vacina diminui com o passar do tempo e a terceira dose aumenta a proteção. A Pfizer apresentou em dezembro do ano passado um estudo mostrando que o reforço aumenta a proteção contra a ômicron neste grupo.

No último sábado, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) autorizou que os imunizantes da Pfizer e da Moderna sejam aplicados em crianças a partir de 6 meses e a vacinação já foi iniciada no país.