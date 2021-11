Pfizer pede autorização ao FDA para uso de antiviral contra a Covid-19

A Pfizer informou nesta terça-feira 16, que entrou com pedido de autorização na Food and Drugs Administration, agência reguladora dos Estados Unidos, para o uso emergencial do Paxlovid, seu antiviral experimental contra a Covid-19. Segundo a farmacêutica, o ensaio clínico feito com o medicamento produzido em forma de comprimidos apontou uma redução de 89% na hospitalização ou morte de adultos com risco de doença grave, o que configuraria um tratamento promissor para prevenir as complicações do coronavírus.

Um painel de consultores externos da FDA se reunirá no dia 30 de novembro para avaliar o pedido. “Estamos nos movimentando o mais rapidamente possível para colocar este tratamento em potencial nas mãos dos pacientes e estamos ansiosos para trabalhar com a FDA em sua revisão do nosso pedido, juntamente com outras agências reguladoras em todo o mundo”, afirmou Albert Bourla, presidente-executivo da Pfizer, em comunicado à imprensa.

A empresa norte-americana também informou que iniciou o processo de pedidos de autorização em vários países, incluindo o Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul. Caso seja aprovado, o fármaco pode estar disponível ainda este ano. Vale lembrar que a concorrente MSD desenvolveu um medicamento parecido, o molnupiravir, que já está autorizado no Reino Unido e também aguarda aprovação nos EUA desde 11 de outubro, quando foi concluído seu pedido de autorização ao FDA.

Ainda nesta terça-feira, a Pfizer anunciou que permitirá que fabricantes de genéricos distribuam seu tratamento em 95 países de baixa e média renda por meio de um acordo de licenciamento com o grupo internacional de saúde pública MPP (Grupo de Patentes de Medicamentos).

