Pfizer Brasil inicia vacinação de voluntários do grupo placebo

A Pfizer anunciou nesta quarta-feira, 20, que dará início à vacinação dos voluntários brasileiros que fazem parte do grupo placebo na fase 3 de testes clínicos do imunizante. Mais de 1.400 participantes de São Paulo e Salvador tem direito a receber as duas doses da vacina, que apresentou 95% de eficácia. Os voluntários do grupo placebo de outros países já começaram a ser vacinados.

Em comunicado, a farmacêutica afirmou que o procedimento está de acordo com as tratativas com a Anvisa e a Conep. No Brasil, a Pfizer segue com o processo de submissão contínua para aprovação da vacina.

Todos os participantes da fase 3 continuarão a ser acompanhados pelo estudo. No Brasil, o estudo está sendo conduzido pelo Cepic – Centro Paulista de Investigação Clínica, em São Paulo, e pelas Obras Assistências Irmã Dulce, em Salvador.

A vacina da Pfizer foi a primeira a ter sua eficácia demonstrada. O imunizante já está sendo utilizado em larga escala em diversos países, incluindo, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e União Europeia. Cerca de 40 países já garantiram quantitativo de doses para imunizar suas populações. A negociação com o governo brasileiro para a aquisição de 70 milhões de doses continua, porém sem novidades.