Pfizer inicia testes com antiviral contra Covid-19 com crianças

A farmacêutica Pfizer anunciou nesta quarta-feira, 9, que iniciou um estudo de fase 2/3 para verificar a segurança e eficácia do antiviral Paxlovid, indicado para o tratamento de casos de Covid-19, com crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Os testes serão realizados com pacientes pediátricos com risco de evoluir para episódios graves da doença.

Serão 140 participantes com menos de 18 anos divididos em dois grupos: um de 6 a 17 anos pesando pelo menos 40 kg e outro pesando mais de 20 kg e menos de 40 kg. Atualmente, o medicamento é autorizado em países como o Reino Unido e os Estados Unidos, onde há liberação para administração em pacientes com mais de 12 anos que pesem, ao menos, 40 kg. A Pfizer informou ainda que está trabalhando em uma formulação para três grupos adicionais com menos de 6 anos.

No Brasil, o medicamento aguarda liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que recebeu o pedido de autorização de uso emergencial da farmacêutica no mês passado.

O antiviral oral deve ser tomado no início da infecção e estudos realizados pela farmacêutica com adultos apontaram que o remédio é capaz de reduzir os riscos de internação e morte em 89%.

“Desde o início da pandemia, mais de 11 milhões de crianças menores de 18 anos só nos Estados Unidos testaram positivo para Covid-19, representando quase 18% dos casos relatados e levando a mais de 100 mil internações hospitalares. Há uma necessidade significativa não atendida de tratamentos ambulatoriais que podem ser feitos por crianças e adolescentes para ajudar a prevenir a progressão para doenças graves, incluindo hospitalização ou morte”, disse, em comunicado, Mikael Dolsten, diretor científico e presidente de Pesquisa, Desenvolvimento e Medicina Mundial da Pfizer.