Pfizer: FDA promete ação rápida para aprovar uso emergencial da vacina

A agência de saúde americana (Food and Drug Administration, ou FDA) anunciou na manhã desta sexta-feira, 11, uma ação rápida para aprovar a vacina para Covid-19 desenvolvida pela Pfizer em parceria com a alemã BioNTech.

Em comunicado oficial, a agência também anunciou que manteve contato com o Centro de Controle e Prevenção em Doenças dos Estados Unidos e o programa de aceleração no desenvolvimento de vacinas para o novo coronavírus no país, chamado de ‘Operação Warp Speed’ para que eles possam iniciar os planos de distribuição do medicamento.

O informativo leva em consideração o parecer positivo do Comitê Consultivo da Organização acerca do imunizante americano que ocorreu após uma reunião na quinta-feira, 10.

Em análises da fase 3 de desenvolvimento, o imunizante da Pfizer apontou para eficácia de 95%. Os achados científicos foram publicados e revisados pelo New England Journal of Medicine, na quinta-feira.

O imunizante já está aprovado para uso emergencial no Reino Unido, no Canadá e no Bahrein.