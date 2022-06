Pfizer encerra estudo com remédio contra a Covid-19

A Pfizer suspendeu estudos clínicos que procuravam investigar a eficácia do remédio Paxlovid – combinação dos antivirais Nirmatrelvir e Ritonavir – para o tratamento de pacientes com baixo risco de desenvolver Covid-19 grave, diz o Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz).

Na terça-feira, 14, o Instituto havia divulgado chamada para voluntários participarem do estudo sobre o medicamento produzido pelo laboratório, que estava sendo feito em vários centros de pesquisas ao redor do mundo e contava com 1.980 voluntários sem comorbidades e com menos de 65 anos.

Segundo a Pfizer, em análise preliminar, não foi identificado uma diminuição significativa no tempo de sintomas e internação entre os pacientes que participavam do estudo. A empresa encerrou a inscrição em razão da baixa taxa de hospitalização ou morte entre pessoas de risco padrão.

Em pacientes com alto risco, ou seja, pessoas acima dos 65 anos e com comorbidades, o laboratório afirmou que o remédio se mostrou seguro e eficiente, com base em resultados de estudos anteriores sobre o Paxlovid feitos também em parceira com o Instituto. Nesse grupo, foi observado a redução de 89% na hospitalização e óbitos por causa da doença.

O remédio foi o primeiro a ser adotado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para tratar pacientes com sintomas leves a moderados infectados por coronavírus e que apresentam fatores de risco para o agravamento da doença.