Pfizer e BioNTech anunciam estudos para vacina contra ômicron

A Pfizer e a BioNTech vão realizar estudos clínicos para avaliar segurança, tolerabilidade e a capacidade de gerar resposta imune de uma candidata à vacina com base na variante de preocupação ômicron, que tem alto poder de transmissão e causou uma nova onda de casos nos Estados Unidos e na Europa. Segundo o anúncio das empresas, divulgado nesta terça-feira, 25, os ensaios serão realizados com 1.420 participantes de 18 a 55 anos.

A pesquisa também vai considerar o imunizante atualmente disponível para a vacinação dos voluntários. Eles serão divididos em três grupos. O primeiro terá pessoas que tomaram duas doses da vacina da Pfizer/BioNTech e que vão receber uma ou duas doses do imunizante baseado na variante. O segundo será com participantes que completaram o esquema vacinal e tomaram o reforço. Eles vão tomar mais uma dose da vacina ou a candidata à vacina. Por fim, um grupo será vacinado com três doses da vacina para ômicron.

“As vacinas continuam a oferecer forte proteção contra doenças graves causadas pela ômicron. No entanto, dados emergentes indicam que a proteção induzida por elas contra infecções e doenças leves a moderadas diminui mais rapidamente do que foi observada com cepas anteriores”, explicou, em comunicado, Ugur Sahin, CEO e co-fundador da BioNTech.

Segundo as empresas, 4 milhões de doses da vacina devem ser produzidas neste ano e o montante não deve mudar se for necessário adaptar o imunizante.