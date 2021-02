Pfizer começa estudo para avaliar vacina contra Covid-19 em grávidas

A Pfizer e a BioNTech anunciaram nesta quinta-feira, 18, o início de um estudo para avaliar a segurança, tolerabilidade e imunogenicidade de sua vacina contra Covid-19 em mulheres grávidas. Esse grupo corre um risco aumentado de sintomas graves de Covid-19. A doença também aumenta o risco de parto prematuro. Mas como os imunizantes aprovados atualmente não foram avaliados especificamente em grávidas, elas não foram incluídas nos grupos recomendados a serem imunizados atualmente.

As orientações atuais recomendam a vacinação apenas de mulheres grávidas que estão em alto risco de contaminação, mediante recomendação médica. Isso deve permanecer assim até o aparecimento de evidências da segurança e eficácia da vacina neste grupo.

Por isso, o ensaio de Fase 2/3 da Pfizer e da BioNTech também irá avaliar a segurança da vacina nos bebês e a transferência de anticorpos potencialmente protetores das mães para os filhos. Para isso, cerca de 4.000 gestantes saudáveis, com idade a partir de 18 anos, entre 24 a 34 semanas de gestação irão receber duas doses da vacina BNT162b2 ou do placebo, administradas com 21 dias de intervalo entre elas.

Cada mulher participará do estudo por um período de 7 a 10 meses. Os bebês serão acompanhados por aproximadamente seis meses de idade. As participantes que receberam o placebo serão imunizadas com a vacina após o nascimento do bebê. Por enquanto, o estudo está previso para ser realizado apenas nos Estados Unidos. A empresa já realizou estudos em animais que mostraram que a vacina não impacta a fertilidade nem é tóxica para a mãe ou o feto.

Apesar da falta de evidências específicas, Israel, que usa a vacina da Pfizer em massa, recomendou a aplicação da vacina em gestantes. Inicialmente, a indicação era para grávidas a partir do segundo trimestre. Mas logo a orientação foi expandida para todos os estágios da gravidez. Em declaração conjunta com vários grupos que representam ginecologistas e especialistas em medicina reprodutiva, o Ministério da Saúde de Israel disse que “não há prova de qualquer dano ao feto ou risco à gravidez como resultado da vacinação, e nenhum mecanismo biológico conhecido poderia apontar a tal possibilidade. ” A recomendação também se aplica à mães que amamentam.

Em breve, a Pfizer e a BioNTech esperam iniciar estudos em crianças com idades entre 5 e 11 anos e, posteriormente em crianças menores de 5 anos. A segurança e eficácia em adolescentes de 12 a 15 anos de idade já estão em avaliação em um estudo global de Fase 3, cujos dados devem ser submetidos às autoridades regulatórias no segundo trimestre de 2021. As empresas também estão planejando estudos para avaliar mais a vacina em pessoas com sistema imunológico comprometido.

A vacina contra Covid-19 Pfizer-BioNTech foi testada e está aprovada para uso emergencial em diversos países para pessoas a partir de 16 anos de idade. Os outros imunizantes são indicados apenas para adultos acima de 18 anos.