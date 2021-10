Pfizer anuncia que vacina é altamente eficaz para crianças de 5 a 11 anos

Nesta sexta-feira 22, a Pfizer anunciou que a vacina contra o coronavírus desenvolvida em conjunto com a BioNTech é altamente eficaz em crianças de 5 a 11 anos. Segundo dados divulgados pela farmacêutica, e já em análise na Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos, o imunizante tem uma taxa de eficácia de 90,7% na prevenção da Covid-19 para essa faixa etária.

No estudo apresentado pela empresa, as crianças receberam uma dose de 10 microgramas, menor do que os 30 microgramas administrados em adultos. De acordo com a farmacêutica, a dosagem era segura e os participantes manifestaram apenas efeitos colaterais leves. Das 2.268 crianças, parte recebeu placebo e o outro grupo, a vacina. Das que receberam o placebo, 16 tiveram sintomas ao contrair a Covid-19 contra três que receberam o imunizante.

A empresa divulgou os dados antes da reunião na próxima semana dos consultores da FDA, que decidirão se recomendam ou não que a agência autorize a vacina para crianças dessa idade. Os reguladores federais já disponibilizaram a vacina para maiores de 12 anos.

Segundo especialistas, se o imunizante da Pfizer-BioNTech for autorizado a esse público, poderá ajudar a proteger mais de 28 milhões de pessoas só nos Estados Unidos. De acordo com dados do governo, 66% da população americana recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19 e 57% completaram o esquema vacinal com as duas doses ou dose única.