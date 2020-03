Petrópolis, no RJ, registra primeira morte por coronavírus

A cidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, registrou nesta sexta-feira 20 a primeira morte provocada pelo novo coronavírus. A vítima é um homem de 65 anos que viajou para o Egito.

O idoso estava internado no Hospital Santa Teresa e o resultado dos testes que diagnosticaram a infecção pela Covid-19 saiu apenas nesta sexta. Segundo a Prefeitura da cidade, ele teria contraído a doença em recente viagem ao exterior.

O paciente, internado desde o início de fevereiro na unidade privada, já havia recebido outros três testes com resultado inconclusivo. Sua esposa também se encontra internada na UTI do mesmo hospital, porém, em melhor estado de saúde e com previsão de alta médica para a próxima semana.

O primeiro caso de Covid-19 confirmado na cidade foi divulgado nesta quinta-feira 19. A paciente é uma mulher de 29 anos que veio de São Paulo e está sendo tratada em Petrópolis.

Além dos três casos, a cidade de Petrópolis aguarda o resultado do exame de outros 24 pacientes. Até o momento, os testes de dez outros pacientes já deram negativo.

Nesta sexta, o Ministro da Saúde atualizou para onze o número de vítimas fatais de Covid-19, mas o total ainda não inclui a morte em Petrópolis. Os casos confirmados chegam a 904 em todo o país.