Pesquisadores testam nova geração de vacinas contra a Covid

Pesquisadores do Karolinska Institute, na Suécia, estão desenvolvendo um dos exemplares da próxima geração de vacinas contra o coronavírus. Os imunizantes prometem proteger contra diversas variantes e subvariantes e mostraram eficácia em testes com cobaias. Os resultados foram apresentados em artigo publicado nesta quarta-feira, 24, no jornal científico EMBO Molecular Medicine.

De acordo com os cientistas, o imunizante é produzido a partir de várias partes do coronavírus, incluindo aquelas menos vulneráveis às mutações. A característica assegura à vacina maior eficácia sobre as variantes virais. Os cientistas planejam iniciar a primeira fase de estudos clínicos em breve.

Abaixo, confira os números da vacinação no Brasil

