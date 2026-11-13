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Saúde

Pesquisadores descobrem ‘sinal oculto’ do câncer de ovário que pode auxiliar detecção precoce

Estuda aponta que a presença da molécula Tu-Stroma no sangue pode funcionar como um sinal de alerta para o carcinoma seroso de alto grau (HGSOC)

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 08h00 | Atualizado em 13 nov 2026, 09h34
Mão segura lupa rosa focando em ilustração de útero e ovários com uma cruz branca de saúde, sobre fundo rosa claro
Carcinoma seroso de alto grau (HGSOC) é o tipo mais comum e agressivo de câncer de ovário (Reprodução/Getty Images)
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A presença de uma molécula específica no sangue pode funcionar como um sinal de alerta para o carcinoma seroso de alto grau (HGSOC), o tipo mais comum e agressivo de câncer de ovário.

A descoberta, publicada recentemente na revista científica Nature Medicine, abre caminho para novas possibilidades de diagnóstico precoce da doença, que geralmente é identificada quando já se espalhou para outros órgãos.

Segundo os autores, a maioria das pesquisas que investigam caminhos para detectar o câncer de ovário precocemente se concentram na busca por tumores menores.

“Fizemos uma pergunta fundamentalmente diferente: e se pudéssemos identificar os primeiros sinais moleculares de alerta antes mesmo do desenvolvimento de um câncer invasivo?”, disse Rajan Gogna, o líder do estudo, em comunicado à imprensa.

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O câncer de ovário não começa no dia em que o tumor é descoberto. A doença geralmente tem início com alterações microscópicas nas trompas de Falópio, estruturas que ligam os ovários ao útero. Essas alterações, porém, não podem ser detectadas durante exames de rotina.

As lesões pré-cancerosas são conhecidas como carcinoma seroso intraepitelial tubário (STIC). O estudo, liderado por pesquisadores do Instituto de Câncer da Família Hoag, nos Estados Unidos, descobriu que mulheres com essa condição apresentam níveis sanguíneos elevados de uma molécula de RNA chamada Tu-Stroma.

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No estudo, os pesquisadores mediram a quantidade dessa molécula em pequenas estruturas liberadas pelas células, chamadas vesículas extracelulares, que circulam pelo sangue. Para isso, eles utilizaram uma técnica laboratorial conhecida como PCR quantitativa, capaz de detectar e quantificar material genético.

A pesquisa incluiu 506 mulheres de dez países, que foram acompanhadas ao longo de oito anos. Na coorte independente de validação, o teste detectou STIC em 92,3% das mulheres afetadas e identificou corretamente 98,2% das mulheres saudáveis.

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Os cientistas também simularam o desempenho do exame em uma população de alto risco para a doença. Segundo o estudo, aproximadamente 72% dos resultados positivos seriam precisos. Já os resultados negativos estariam corretos em quase 100% dos casos.

“Para mulheres com alto risco, isso pode transformar a forma como abordamos a prevenção”, avaliou Esha Madan, que também liderou o estudo, em comunicado.

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Segundo os autores, os resultados são especialmente significativos para mulheres com mutações nos genes BRCA1 ou BRCA2, que aumentam o risco de desenvolver câncer de ovário ao longo da vida.

Muitas delas optam por se submeter a cirurgias preventivas que incluem a retirada das trompas de Falópio e dos ovários, às vezes antes de completar o ciclo reprodutivo. A operação também leva à menopausa precoce.

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Essas cirurgias costuma ser definidas pelo risco hereditário, sem saber se as lesões pré-cancerosas estão realmente presentes, apontam os pesquisadores. Por isso, eles acreditam que os resultados do estudo podem ajudar a fornecer a “informação biológica que faltava”.

Novas pesquisas serão realizadas para confirmar a eficácia do teste Tu-Stroma, que poderá, no futuro, se tornar uma ferramenta importante para identificar alterações pré-cancerígenas antes que elas evoluam para um tumor.

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Câncer
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