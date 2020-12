Pesquisadores citados em plano de vacinação dizem não ter sido consultados

Um grupo de pesquisadores que assessora o governo federal na elaboração do plano nacional de vacinação contra a Covid-19 divulgou uma nota conjunta neste sábado 12 em que diz não ter sido consultado sobre o documento que foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF). O comunicado é assinado por 36 cientistas.

“O grupo técnico assessor foi surpreendido no dia 12 de dezembro de 2020 pelos veículos de imprensa que anunciaram o envio do Plano Nacional de Vacinação da COVID-19 pelo Ministério da Saúde ao STF. Nos causou surpresa e estranheza que o documento no qual constam os nomes dos pesquisadores deste grupo técnico não nos foi apresentado anteriormente e não obteve nossa anuência”, diz a nota.

Os pesquisadores ainda relataram que haviam solicitado uma reunião sobre o plano anteriormente. “Importante destacar que o grupo técnico havia solicitado reunião e manifestado preocupação pela retirada de grupos prioritários e pela não inclusão de todas as vacinas disponíveis que se mostrarem seguras e eficazes”, diz o texto.

Os pesquisadores afirmam que todas as populações vulneráveis devem ser incluídas na prioridade de vacinação, como quilombolas, populações ribeirinhas, privados de liberdade e pessoas com deficiência. A nota diz ainda que o escopo de imunização deve ser ampliado para trabalhadores da educação e de serviços essenciais.

Antes da divulgação da nota, a epidemiologista e professora da UFES (Universidade Federal do Espírito Santo), Ethel Maciel, que faz parte do grupo de pesquisadores, afirmou em seu Twitter que desconhecia o plano de vacinação. Segundo ela, uma situação como essa nunca havia acontecido em seus 25 anos de carreira.

Nós, pesquisadores que estamos assessorando o governo no Plano Nacional de Vacinação da Covid-19, acabamos de saber pela imprensa que o governo enviou um plano, no qual constam nossos nomes e nós não vimos o documento. Algo que nos meus 25 anos de pesquisadora nunca tinha vivido! — Ethel Maciel, PhD (@EthelMaciel) December 12, 2020

O plano enviado pelo governo ao STF tem data de 10 de dezembro. Conforme divulgado anteriormente, o texto prevê a vacinação de grupos prioritários. O primeiro grupo é composto por trabalhadores da saúde, indígenas e idosos (a partir de 75 anos) e idosos internados (a partir de 60). O segundo reúne todos os idosos a partir de 60 anos. O terceiro é formado por pessoas que apresentam comorbidades (doenças contínuas como diabetes). O quarto grupo é constituído por professores, forças de segurança e salvamento e funcionários do sistema prisional.

Segundo o documento, as vacinas utilizadas seriam da AstraZeneca, produzida em parceria com a Fiocruz, do consórcio Covax Facility e da Pfizer, sendo que a compra desta última estaria sendo negociada.

O plano está condicionado à aprovação das vacinas pela Anvisa e não apresenta data para o início da imunização, que precisa alcançar pelo menos 70% da população. Na nota publicada pelos pesquisadores, o grupo solicita ainda que o governo abra negociações para a aquisição de outras vacinas que atendam a requisitos de eficácia, segurança e qualidade.